پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان برای امروز ناپایداری جوی در ارتفاعات استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و ارتفاعات غربی با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست با افزایش باد، احتمال بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: صبح تا ظهر با وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز و در بعدازظهر وزش باد جنوب غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز، دریا کمی مواج میشود.
وی توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی احتیاطهای لازم را در نظر داشته باشند.
حمزه نژاد گفت: از امروز تا اوایل هفته آینده بتدریج افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه پیشبینی میشود.