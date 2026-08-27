به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و ارتفاعات غربی با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست با افزایش باد، احتمال بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: صبح تا ظهر با وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز و در بعدازظهر وزش باد جنوب غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز، دریا کمی مواج می‌شود.

وی توصیه کرد: شناور‌های سبک و صیادی احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

حمزه نژاد گفت: از امروز تا اوایل هفته آینده بتدریج افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود.