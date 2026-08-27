به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی با معرفی ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری، نفت و گاز، کشاورزی و گیاهان دارویی، جنگل‌ها و منابع طبیعی و نیروی انسانی گفت: بیش از ۹۵ درصد زیرساخت‌های موجود به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد شده است با وجود همه خدمات، هنوز در مقایسه با میانگین کشوری فاصله و محرومیت‌های قابل‌توجهی داریم.

وی افزود: از این‌رو انتظار می‌رود دولت وفاق ملی توجه و مساعدت بیشتری در بخش‌های توسعه زیرساخت‌های راه، آب، گردشگری، معادن، ارتباطات و فناوری، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد.

رحمانی با بیان اینکه این سفر منشأ خیر و برکت خواهد بود، تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های جامعی برای پیشرفت همه‌جانبه استان، به‌ویژه در زمینه تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش اقتصادی، در دستور کار قرار دارد.

استاندار به بیان مطالبات استان پرداخت و در بخش توسعه زیرساخت‌ها، بر ضرورت احداث کارخانه سورتینگ، بسته‌بندی و فرآوری ماهیان سردابی در بویراحمد با توجه به ظرفیت‌های بالقوه منطقه تأکید کرد.

رحمانی خواستار توسعه خط تولید کارخانه سیمان از ۷۰۰ تن به ۱۰۰۰ تن و احداث آسیاب به ظرفیت ۷۰ تن شد و افزود: در حوزه انرژی، توسعه نیروگاه خورشیدی ۱.۸ مگاواتی و بهره‌برداری از ظرفیت ۱۵۰ مگاواتی استان در مناطق مارگون، گچساران، لیکک و چرام از اولویت‌ها است..

وی با اشاره به نیاز مبرم استان به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بر ضرورت تخصیص بودجه برای تکمیل مجتمع‌های فرهنگی-ورزشی زمین چمن و خوابگاه چهارطبقه یاسوج با نیاز مالی ۲۷ میلیارد تومان، استخر ورزشی گچساران و سالن چندمنظوره کهگیلویه با نیاز مالی مجموعاً ۹۵ میلیارد تومان تاکید کرد و افزود: احداث سه باب مدرسه از طریق مسئولیت‌های اجتماعی هلدینگ‌ها و احداث «خانه امید» در شهرستان کهگیلویه از نیاز‌های اساسی استان است.

استاندار با اشاره به سیاست‌های راهبردی رهبر شهید مبنی بر افزایش سهم بخش تعاون در ارزش افزوده کشور، خواستار تسهیل فرآیند تأمین اعتبار برای ۵۴ شرکت تعاونی فعال در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری شد و خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها برای راه‌اندازی و توسعه به حداقل ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند.

رحمانی با اشاره به ثبت نام ۲۵ هزار نفر در طرح مشاغل خانگی، بر ضرورت تسهیلات برای این قشر تأکید و عنوان کرد: در این خصوص نیازمند ۳ همت هستیم.

استاندار در بخش بهزیستی، احداث مرکز اورژانس اجتماعی در شهرستان لنده را با توجه به شاخص‌های آسیب اجتماعی منطقه از اولویت‌های اصلی دانست و با اشاره به فرسودگی ساختمان‌های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و دانشگاه و نیاز ۷۰ هزار نفر از جامعه هدف به پوشش بیمه‌ای، خواستار حمایت ویژه دولت برای پوشش حداقل ۲۰ هزار نفر از این عزیزان در اولین مرحله شد.

رحمانی با تأکید بر لزوم عبور از محدودیت‌های مالی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، اظهار داشت: حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی مدیران بانکی، به‌ویژه در تأمین تسهیلات پروژه‌هایی نظیر بیمارستان زاگرس و کارخانه پلیمر گچساران، راهگشا بوده است با این حال، تغییر در سازوکار پرداخت تسهیلات ضروری است.

استاندار با اشاره به ضرورت تسهیل‌گری در اعطای تسهیلات سفر، افزود: محدودیت پرداخت تسهیلات صرفاً در قالب «گواهی سپرده خاص»، مانعی برای متقاضیان استان است که نیازمند بازنگری در دستورالعمل‌ها به روال سایر بانک‌هاست.

وی با اشاره به پتانسیل طرح «جنگلداری اجتماعی» در ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی استان، خواستار مشارکت بانک‌های رفاه و توسعه تعاون جهت فعال‌سازی این ظرفیت شد که می‌تواند جهشی در اشتغال‌زایی و درآمدزایی پایدار ایجاد کند.

رحمانی، با تشکر ویژه از همراهی مدیران بانکی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و صنعتی استان از جمله اوراق مشارکت، تأمین مالی بیمارستان زاگرس، ماده ۵۶ دانشگاه علوم پزشکی و طرح‌های پلیمر گچساران به یک چالش مهم در حوزه بانکی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل اختصاص تسهیلات سفر ریاست جمهوری صرفاً در قالب «گواهی سپرده خاص» پیش‌بینی شده که متأسفانه برای متقاضیان استان امکان‌پذیر نیست؛ لذا درخواست داریم برای تسهیل امور، همانند روال سایر بانک‌ها اقدام شود.

استاندار، خواستار مشارکت بانک رفاه و بانک توسعه تعاون در تأمین تسهیلات طرح جنگلداری اجتماعی در سطح ۲۵۰ هزار هکتار شد و افزود: این طرح با حداقل تسهیلات می‌تواند نقش بسزایی در اشتغال‌زایی و افزایش درآمد استان داشته باشد.

رحمانی از آمادگی کامل استان برای امضای تفاهم‌نامه کشت قراردادی خبر داد و با اشاره به طرح حمایت از تولید و کاهش هزینه‌های بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی با مشارکت بانک رفاه و شرکت کارگزاری ثبات تأمین، ابراز امیدواری کرد که این طرح نیز با دستور ویژه اجرایی شود.

استاندار به مطالبات کلان استان در حوزه‌های نفت، گاز و صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: با دستور وزیر محترم نفت، پیگیری‌های لازم برای راه‌اندازی منطقه عملیاتی نفت و گاز یاسوج با توجه به وجود سه میدان نفتی و یک میدان گازی و احداث مجتمع فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی نفت در زمینی به وسعت ۷۰ هکتار در پارک جنگلی در دستور کار دولت قرار دارد.

رحمانی با اشاره به مسئله پرواز‌های استان تصریح کرد: پرواز‌های فرودگاه یاسوج پس از جنگ رمضان تاکنون به‌طور کامل برقرار نشده و زیرساخت‌ها آماده است، ضمن اینکه امیدواریم با برکات این سفر، پرواز‌ها برقرار شده و شرکت هواپیمایی چابهار نیز نسبت به برقراری یک فروند هواپیما در یاسوج اقدام کند.

وی در خصوص زنجیره ارزش معادن و طرح‌های صنعتی استان بیان کرد: کارخانه پرعیارسازی، اسید فسفریک و کود فسفات به‌عنوان یک زنجیره کامل بیش از یک سال و اندی است که متوقف مانده و نیازمند حمایت است.

استاندار عنوان کرد: مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی که قابلیت تولید سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون قطعه تخم چشم‌زده ماهی و رفع نیاز کشور را دارد، برای تکمیل زیرساخت‌های عمرانی به ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

استاندار، اتصال استان به شبکه ریلی کشور را از مطالبات عمومی مردم برشمرد و گفت: تأمین اعتبار و تعیین‌تکلیف پتروشیمی‌های دهدشت با پیشرفت ۴۹ درصدی و گچساران نیازمند تزریق منابع ارزی و ریالی است.

وی تصریح کرد: اخذ مجوز نهایی ماده ۲۳ سد آبریز با ظرفیت تنظیم ۱۳۵ میلیون مترمکعب آب برای ۲۲ هزار هکتار اراضی و تولید ۴۰ مگاوات برق‌آبی و تعیین‌تکلیف محور ارتباطی دهدشت - خیرآباد از دیگر پروژه‌های حیاتی است که نیازمند توجه ویژه دولت است.

رحمانی با اشاره به پیشرفت‌های حاصله در حوزه راه‌سازی افزود: با آغاز پروژه اتصال استان به آزادراه شیراز- اصفهان فاصله استان با شبکه آزادراه‌ها از ۷۱ کیلومتر به ۵۷ کیلومتر کاهش می‌یابد، در حال حاضر ۱۲ کیلومتر از مسیر‌های جدید آغاز شده، اما تکمیل مابقی پروژه‌ها نیازمند تأمین اعتبار بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است که امید داریم دولت عنایت ویژه‌ای به آن داشته باشد.

وی با نام بردن از محور‌های کلیدی استان، نیاز‌های مالی هر یک را تشریح کرد و گفت: در بزرگراه گچساران - بهبهان ۱۰ کیلومتری از محدوده شهر کوپن و بوستان با نیاز به پل‌های استراتژیک نظیر «پل بریم»، «پل لیراب» و «پل شوش» و همچنین تقاطع‌های بزرگ، نیازمند اعتبارات قابل توجهی است.

استاندار در خصوص محور یاسوج - سپیدار گفت: از ۳۷ کیلومتر این محور که در حوزه استان قرار دارد، ۲۰ کیلومتر تکمیل شده و مابقی در دست اجراست و برای اتمام بخش باقی‌مانده، حداقل ۳ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است.

رحمانی با اشاره به محور گچساران - گناوه عنوان کرد: این مسیر یکی از اساسی‌ترین محور‌های استان است که از ۵۲ کیلومتر آن تاکنون ۷ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است و تکمیل این محور نیازمند ۲هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی و ۴ هزار میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ است.

گفتنی است در این نشست تفاهم‌نامه کشت قراردادی میان جهاد کشاورزی و فنی و‌حرفه‌ای به امضا رسید.