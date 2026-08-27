کشتارگاه صنعتی دام فرزین در بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس با سرمایه‌گذاری ۴۳۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کشتارگاه صنعتی دام فرزین در بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس با حضور مدیران کشوری، استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

سرپرست دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور در این مراسم بر ضرورت تعیین تکلیف کشتارگاه‌های سنتی و توسعه واحد‌های صنعتی تأکید کرد.

داوود امان‌الهی گفت: در کشور پیش از این حدود ۷۵۰ کشتارگاه سنتی دام وجود داشت که اکنون نزدیک به ۲۴۸ کشتارگاه باقی مانده و سایر واحد‌ها تعطیل شده‌اند.

وی افزود: در استان مازندران نیز از مجموع ۲۲ کشتارگاه سنتی دام، تنها سه کشتارگاه باقی مانده است و ضروری است با حمایت استانداری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، تعیین تکلیف این واحد‌ها با جدیت دنبال شود.

سرپرست دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: سیاست سازمان دامپزشکی، عبور از کشتارگاه‌های سنتی و جایگزینی آنها با کشتارگاه‌های صنعتی، بهداشتی و استاندارد با رتبه A+ است تا سلامت فرآورده‌های خام دامی، امنیت غذایی و قابلیت صادرات این محصولات ارتقا یابد.

امان‌الهی بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از کشتار خانگی دام نیز تأکید کرد و گفت: کشتار دام باید در محیط‌های دارای شرایط بهداشتی و تحت نظارت مسئولان فنی و ناظران دامپزشکی انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز راه‌اندازی کشتارگاه صنعتی دام فرزین را گامی مهم در تکمیل زنجیره تولید و تأمین گوشت سالم در غرب استان دانست.

اسدالله تیموری یانسری گفت: این مجموعه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده و علاوه بر افزایش ظرفیت کشتار صنعتی دام، به ارتقای نظارت‌های بهداشتی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت امنیت غذایی استان کمک می‌کند.

وی افزود: با حمایت مدیریت ارشد استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع و تأمین زیرساخت‌های این طرح پیگیری شد تا یکی از نیاز‌های اساسی شهرستان‌های غرب مازندران برطرف شود.

مدیرکل دامپزشکی مازندران نیز گفت: کشتارگاه صنعتی دام فرزین در زمینی به مساحت ۱۵ هزار مترمربع احداث شده و برای راه‌اندازی آن ۴۳۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

حمزه آقاپور کاظمی افزود: با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر فراهم شده و کشتارگاه در یک شیفت کاری ظرفیت کشتار روزانه ۲۵۰ رأس دام سنگین و ۲ هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک را دارد.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از این کشتارگاه می‌تواند در تأمین گوشت سالم و بهداشتی، ارتقای نظارت‌های بهداشتی و ساماندهی فرآیند کشتار دام در غرب مازندران مؤثر باشد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران خاطرنشان کرد: مازندران اکنون چهار کشتارگاه صنعتی دام دارد و سه کشتارگاه صنعتی دیگر نیز در نقاط مختلف استان در دست احداث است