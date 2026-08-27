پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان از محکومیت بیش از هفت میلیارد ریالی متهم خرید و حمل ۲ هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان گفت: پرونده خرید و حمل ۲ هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان رسیدگی شد.
حسینی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.
به گفته وی شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان نهبندان هنگام بازرسی خودروهای عبوری از یک دستگاه کامیون، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.