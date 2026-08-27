همزمان با هفته دولت، پنج طرح آموزشی، اقتصادی، فرهنگی‌ورزشی و عمرانی در شهرستان خلیل‌آباد با مجموع اعتباری بیش از یک‌هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

افتتاح ۵ طرح آموزشی، اقتصادی و ورزشی در خلیل‌آباد

افتتاح ۵ طرح آموزشی، اقتصادی و ورزشی در خلیل‌آباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، طرحهای افتتاح شده در شهرستان خلیل اباد به مناسبت هفته دولت،به این شرح است:

۱. افتتاح آموزشگاه ۶ کلاسه حاج حسین رفعتی روستای دهنو با اعتباری بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال

۲. افتتاح کارخانه سورت و بسته‌بندی کشمش خلیل‌آباد با اعتباری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال

۳. افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی علوی شهدای روستای کلاته شادی با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد ریال

۴. افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی علوی شهدای روستای کاهه با اعتباریبیش از ۴۰ میلیارد ریال

۵. بهره برداری از پروژه زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری معابر روستای کاهه به طول ۴ هزار متر مربع با اعتباریبیش از۳۵ میلیارد ریال