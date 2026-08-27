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خبرنگار صداوسیما در اسفراین به اهمیت هنردوستی در فرهنگ پرداخته و از تنها سینمای این شهر که این روزها با سالن خالی و کمبود درآمد روبروست، گزارشی تهیه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تنها سینمای شهر اسفراین که روزگاری قرار بود پاتوق فرهنگ و هنر باشد، این روزها بیشتر هفته را تعطیل است و با کمبود درآمد و نبود مخاطب، در آستانه بسته شدن همیشگی قرار گرفته است.
سینمای اسفراین با وجود امکاناتی همچون بوفه و سالنهای انجمنهای هنری از خوشنویسی و تئاتر گرفته تا هنرهای دیگر، همچنان با سالن نمایش خالی روبهروست. مردم شهر از نبود تبلیغات مؤثر، کمبود فیلمهای جذاب و گرانی بلیت گلایه دارند. شماری از شهروندان میگویند که نبود تنوع در برنامهها و بیتوجهی به سلیقه مخاطب باعث شده بسیاری ترجیح دهند فیلمها را در خانه و از طریق پلتفرمهای آنلاین تماشا کنند.
این وضعیت تنها مختص اسفراین نیست؛ در بسیاری از شهرهای کشور، سینماها قربانی تغییر ذائقه مردم و رقابت شدید با رسانههای خانگی شدهاند.
حالا چراغ سینماهایی که قرار بود روشنکننده فرهنگ و هنر باشند، یکی پس از دیگری کمنورتر میشود و بیم آن میرود که اسفراین نیز آخرین پرده سینمایی خود را برای همیشه پایین بکشد.