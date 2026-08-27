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مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از اجرای آزمون دورهای صحت عملکرد ۲۸۸ وسیله سنجش و توزین سبک مورد استفاده در داد و ستد عمومی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، سینوش همتزاده گفت: مطابق با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، برنامهریزی و نظارت بر امور اندازهشناسی قانونی از رسالتهای کلیدی سازمان ملی استاندارد ایران است؛ بر همین اساس اداره اندازهشناسی، اوزان و مقیاسهای این اداره کل، پایش مستمر و آزمون ادواری تمامی وسایل سنجش اعم از ترازوها و باسکولهای مورد استفاده در بازار و مراکز عرضه را در دستور کار دارد.
وی افزود: از ابتدای امسال، ۲۸۸ دستگاه از وسایل توزین سبک شامل ترازوهای دیجیتال، مکانیکی و باسکولهای متحرک در مراکزی نظیر میادین میوه و ترهبار، طلافروشیها، قنادیها، نانواییها و تأسیسات سیلندرپرکنی توسط آزمایشگاههای همکار تأیید صلاحیتشده مورد سنجش دقیق قرار گرفت.
همت زاده گفت: بازرسان پس از انجام آزمون فنی، در صورت تأیید صحت عملکرد دستگاه، اقدام به الصاق برچسب تأییدیه آزمون در دید عموم خریداران میکنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه نقص یا عدم انطباق، ضمن تنظیم فرم «تعهدنامه اصلاح و تعمیر»، مهلت قانونی معینی برای رفع نقص و تنظیم مجدد وسیله به واحد صنفی ابلاغ میشود.
مدیرکل استاندارد استان با قدردانی از همراهی و همکاری اصناف و بازاریان در اجرای این طرح تأکید کرد: هدف اصلی از آزمون وسایل سنجش، ایجاد آرامش خاطر و اطمینان برای شهروندان در معاملات و همچنین صیانت از حقوق کسبه و اصناف قانونمدار است. این طرح با جدیت در تمامی شهرستانهای دهگانه استان استمرار خواهد داشت.
وی از عموم هماستانیها خواست هنگام خرید حتماً به برچسب صحت آزمون نصبشده بر روی ترازوها توجه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مغایرت، مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۵۱۷ یا سامانه الکترونیکی مردمدار به نشانی ۱۵۱۷.inso.gov.ir گزارش نمایند تا پیگیری و برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.