مردم شهرستان ورامین در اجتماع شب یکصد و هفتاد و نهمین، با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، بر تداوم مسیر ولایت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان شهرستان ورامین در تجمعی مردمی در شب ۱۷۹، با ابراز غم و اندوه در پی شهادت رهبر انقلاب، بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در مسیر ولایت تأکید نمودند.

حاضران در این اجتماع، ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن و تداوم مسیر رهبری را تنها راه پیروزی در شرایط کنونی دانستند و در این نشست، هم‌سویی مردم و مسئولان را محور اصلی مقابله با فشارهای دشمن توصیف کردند.