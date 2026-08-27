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مرزداران پایگاه دریابانی بندرلنگه ۳ هزار و ۵۰۰ متر خط لوله انتقال سوخت قاچاق را در سواحل این شهرستان شناسایی و منهدم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه گفت: قاچاقچیان خط لوله انتقال سوخت قاچاق را بصورتی ماهرانه در زیرماسههای دریا جاساز کرده بودند.
سرهنگ بهروز آکفوره افزود: پس از کسب اطلاعات لازم گروههای گشتهای دریایی و خودرویی برای جستوجو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام و پس از چند ساعت جستوجو انشعابهای خط لوله را شناسایی کردند.
وی گفت: قاچاقچیان با استفاده از این خطوط لوله، سوخت را از ساحل به دریا و شناورهای متخلف منتقل میکردند.
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