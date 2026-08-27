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با اعتبار ۴۲۰ میلیارد ریال افتتاح متمرکز طرح هادی در ۱۱ روستای میاندورود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته دولت و با حضور علی اصغراحمدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، علی باباییکارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، بابایی لولتی فرماندار شهرستان میاندورود و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، پروژههای اجرای متمرکز طرح هادی در ۱۱ روستای شهرستان میاندورود با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد رالس به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها شامل اجرای زیرسازی، جدولگذاری، کانیوو و بهسازی معابر روستایی بوده که نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای روستایی، بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی ساکنان این مناطق داشته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران در حاشیه این مراسم اظهار کرد: امسال با همکاری فرمانداری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دهیاران، بخشداران و مشارکت مردم، اجرای طرحهای هادی در ۱۱ روستای میاندورود به صورت متمرکز انجام و در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
احمدی افزود: این همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مردم موجب شده تا امروز شاهد رضایت و خرسندی روستاییان باشیم. در سطح استان مازندران نیز همزمان با هفته دولت، ۱۱۴ پروژه طرح هادی روستایی در نقاط مختلف استان افتتاح میشود.
وی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه مسکن روستایی گفت: در هفته دولت همچنین دو هزار واحد مسکن روستایی که با استفاده از تسهیلات کمبهره دولت احداث شدهاند، در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان آماده بهرهبرداری هستند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد و اجرای طرحهای مسکن امید را از مهمترین سیاستهای این نهاد عنوان کرد و افزود: یکی از چالشهای جدی سالهای اخیر در استان، کمبود زمین برای اجرای طرحهای مسکن بوده است.
احمدی ادامه داد: با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی و ادارات منابع طبیعی شرق و غرب مازندران، روند تأمین زمین برای اجرای طرحهای مسکن شتاب گرفته و امیدواریم در آینده نزدیک خبرهای خوبی در حوزه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و واگذاری زمینهای ۹۹ ساله به مردم اعلام شود.
وی همچنین از واگذاری سه قطعه زمین در روستای دارابکلا شهرستان میاندورود خبر داد و گفت: پس از سالها، این اقدام با همکاری فرمانداری، دهیاران و بنیاد مسکن شهرستان در حال انجام است و بهزودی زمینها بر اساس ضوابط و دستورالعملهای بنیاد مسکن به واجدان شرایط واگذار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت مسئولان، زمینه توسعه روستاها و تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف جامعه بیش از پیش فراهم شود