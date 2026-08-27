پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دولت، نمایشگاه دستاوردهای دولت در خوزستان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: مردم خوزستان از ویژگیهای خاصی برخوردارند و این ویژگیهای ممتاز شامل روحیه شجاعت، مقاومت، ایستادگی، رشادت و مهماننوازی است که به ما این تذکر را میدهد که همه توان خود را مصروف حل مشکلات مردم و توسعه استان کنیم.
سید محمد رضا موالی زاده با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی استان افزود: اقوام مختلف خوزستانی، رنگینکمان چشمنوازی را فراهم کردهاند که خود این زیبایی، استان ما را دوچندان میکند و ظرفیت ارزشمندی برای همبستگی ملی محسوب میشود.
استاندار خوزستان با تأکید بر تداوم خدمترسانی در همه شرایط تصریح کرد: ما در هر شرایطی، چه جنگ باشد و چه شرایط دیگر، در کنار مردم عزیزمان و در خدمت این مردم بزرگ هستیم؛ مردمی که پای کار نظام، رهبری و تمامیت ارضی کشور هستند و دل بسته به میهن دارند.
موالیزاده با اشاره به هماهنگی میان قوای کشور اظهار داشت: دولت، رئیسجمهور محترم، هیأت وزیران و همه قوا شامل قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و نیروهای مسلح، همه در کنار یکدیگر و زیر پرچم ملایت، به مردم صادقانه خدمت میکنند.
وی در ادامه با آرزوی توفیق روزافزون برای همه خدمتگزاران نظام در مرکز و استان خاطرنشان کرد: امیدواریم روزهای بهتر و بیشتری برای مردم صبور و غیور استان رقم بخورد و همه با هم عهد بستهایم که این مسیر را در کنار یکدیگر ادامه دهیم.
استاندار خوزستان در پایان با قدردانی از حضور رسانهها و اصحاب قلم و رسانه در نمایشگاه دستاوردهای دولت گفت: از همه دستاندرکاران برپایی این نمایشگاه و همچنین افرادی که در کنار مردم همواره در خدمت آنان بودهاند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم.
نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در خوزستان از چهارم تا هفتم شهریورماه در محل نمایشگاههای بینالمللی اهواز و از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲ برای بازدید عموم دایر است.