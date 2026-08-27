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خونخواهان رهبر شهید امت در شهرستان قرچک، در تجمعی مردمی در شب یکصد و هفتاد و نهمین، همدلی میان مردم و مسئولان حول محور ولایت را رمز پیروزی بر دشمن دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تجمعی که امشب در شهرستان قرچک برگزار شد، شرکتکنندگان با تأکید بر محوریت ولایت، همبستگی مردم و مسئولان را کلیدیترین عامل برای پیروزی بر توطئههای دشمن توصیف کردند.
حاضران در این تجمع تأکید کردند که دشمن در مدت گذشته، پس از آنکه از فشارهای نظامی و سیاسی نتیجهای نگرفت، برای خسته کردن مردم به افزایش فشار اقتصادی روی آورده است. با این حال، مردم قرچک در این نشست خاطرنشان کردند که در تمام این مدت، با اتحاد و همدلی و به شکلهای گوناگون، در میدان دفاع از کشور ایستادهاند.