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رئیس سازمان بهزیستی کشور از اختصاص حدود چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۱۹ طرح بهزیستی در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیدجواد حسینی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، گفت: همچنین ماهانه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مجموع یارانههای پرداختی به مراکز و مجموعههای حمایتی افزوده خواهد شد.
وی اظهار کرد: طی دو هفته گذشته، با همکاری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و مدیرکل بهزیستی، نیازهای استان بهصورت کارشناسی بررسی شده و نتایج این بررسیها برای امیدآفرینی در جامعه اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال مددجویان گفت: در همین هفته ۱۹۰ فرصت شغلی برای مددجویان استان ایجاد شده و تا پایان سال نیز ۴۰۰ فرصت شغلی دیگر ایجاد خواهد شد.
حسینی ادامه داد: سال گذشته ایجاد ۳۴۰ فرصت شغلی برای مددجویان استان هدفگذاری شده بود که با تلاشهای انجامشده، این رقم به ۴۲۰ فرصت شغلی افزایش یافت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به دشواری اشتغال برای برخی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: برای ایجاد درآمد پایدار برای این افراد، یک نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی احداث خواهد شد که زمینه درآمدزایی برای ۶۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت را فراهم میکند.
حسینی همچنین از اختصاص دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای پایداری مشاغل و آمادهسازی شغلی در استان خبر داد و گفت: همچنین با اختصاص ۱۶ میلیارد تومان، هزار نفر از دانشآموزان و دانشجویان استان از کمکهزینه تحصیلی بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: ۱۰ میلیارد تومان نیز برای کمکهزینه درمان مددجویان و افراد دارای معلولیت اختصاص یافته است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از اختصاص کمکهزینه جهیزیه به مددجویان خبر داد و گفت: در بسیاری از استانها تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مددجویان واجد شرایط از این حمایت بهرهمند میشوند، اما در کهگیلویه و بویراحمد مقرر شده است ۵۰ درصد مددجویان و افراد دارای معلولیتی که ازدواج میکنند، با سرانه ۸۰ میلیون تومان از کمکهزینه جهیزیه بهرهمند شوند.
حسینی ادامه داد: با دستور مسئولان، همه پروندههای پشتنوبتی مربوط به طرحهای حمایتی بهزیستی و حق پرستاری دهکهای یک تا سه، افراد دارای اوتیسم و برخی گروههای هدف تعیینتکلیف خواهند شد.
وی گفت: یکهزار و ۲۹۰ نفر از مددجویان نیز از طرح «سماکارت» بهرهمند میشوند و به هر نفر پنج میلیون تومان کمکهزینه پرداخت خواهد شد. همچنین طرح «مراقب همراه» نیز در استان اجرا میشود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از برنامهریزی برای پوشش همه زنان سرپرست خانوار استان خبر داد و افزود: هیچ زن سرپرست خانواری در استان نباید در نوبت دریافت خدمات حمایتی باقی بماند.
حسینی بیان کرد: زنان روستایی و عشایری و همچنین زنان ساکن شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، بهصورت رایگان زیر پوشش بیمه اجتماعی قرار میگیرند تا پس از رسیدن به سن بازنشستگی، از حداقل حقوق و مزایای بازنشستگی برخوردار شوند.
وی از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تأمین وسایل و تجهیزات توانبخشی افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز برای هزینههای مشاوره و آزمایشهای ژنتیکی اختصاص مییابد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از راهاندازی مرکز اقامت موقت شبانهروزی برای کودکان زیر ۱۴ سال مبتلا به اوتیسم در استان خبر داد و افزود: این مرکز با حمایت و یارانه کامل فعالیت خواهد کرد.
حسینی با قدردانی از حمایتهای استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۴ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی برای فعالیتهای سازمان بهزیستی اختصاص یافته است که ۲۰ میلیارد تومان آن برای مسکن مددجویان و تأمین ویلچر هزینه خواهد شد.
وی افزود: همچنین بازارچههای دائمی عرضه محصولات افراد دارای معلولیت در سه شهرستان استان راهاندازی میشود که برای هر شهرستان هشت میلیارد تومان اختصاص یافته و سازمان بهزیستی نیز دو میلیارد تومان دیگر برای تسریع در بهرهبرداری از این بازارچهها اختصاص خواهد داد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان از اختصاص هفت میلیارد تومان برای تکمیل اورژانس اجتماعی استان خبر داد.