وی ادامه داد: با این‌ وجود خانه چوب، نساجی و ورشو را ثبت کردیم و البته باید تلاش کرد تا ثبت جهانی ورشو بروجرد نیز محقق شود.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: بروجرد دیار تاریخ و شهادت و فرهنگ است. شهری که با موقعیت سوق‌الجیشی خاص در دشت حاصلخیز سیلاخور قرار دارد و نیازمند حمایت و تقویت حوزه گردشگری و صنایع‌دستی باوجود ظرفیت‌های ویژه این شهرستان است.

مقصودی بیان کرد: در این میان هم هرکسی در مسیر توسعه گردشگری توسعه اقتصادی و سربلندی ایران تلاش کند، خادمی بخشنده و تلاش‌گر است.

وی تأکید کرد: خلاقیت در خدمت و پیگیری در خدمت، وظیفه ما و مسئولین است؛ زیرا همه ما مدیون خون شهدا و رهبر شهید انقلاب هستیم در شرایطی که دشمن به دنبال این است که تاب‌آوری اجتماعی ما را کم کند.