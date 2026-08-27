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همزمان با هفته دولت ۸ طرح عمرانی و خدماتی به ارزش بیش از هشت هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال در جاسک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: روکش آسفالت جاده اصلی جاسک - سیریک به طول ۴۸ کیلومتر، طرحهای برق رسانی و پایگاه امداد جادهای گابریگ از مهمترین طرحهایی بود که به بهره برداری رسید.
نفیسی افزود: طرح هادی، جدولگذاری و آسفالت معابر روستای گنگان، خط انتقال آب سدیچ به روستاهای محمدآباد، عبد و ونک، ساخت ۱۶ کیلومتر راه روستایی کیدر بالا، کیدر پایین و جهلو، زیرسازی، جدولگذاری، پیادهروسازی و آسفالت خیابان شهید امام خامنهای (ره) شهر لیردف از دیگر طرحها بود.
وی گفت: همچنین ساخت مجموعه گردشگری گوگسر در لیردف آغاز شد.
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