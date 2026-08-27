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با حضور رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور کلنگ ۶ طرح عمرانی دانشگاه فرهنگیان در بجنورد بر زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این طرحها با زیربنای کلی ۷ هزار و ۸۵۴ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان شامل ساختمان آموزشی مجهز، سالن ورزشی چندمنظوره، خوابگاه و ساختمان اداری میباشند که پس از بهره برداری، تحولی اساسی در زیر ساختهای تربیت معلم استان ایجاد خواهند کرد.
حمیدرضا خان محمدی در این آیین، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجائی و باهنر، تربیت معلم را خط مقدم تحول نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهار داشت: سازمان نوسازی مدارس، علاوه بر فضای آموزشی دانش آموزی، توسعه فضاهای دانشگاه فرهنگیان را در اولویت قرار داده است؛ چرا که معلم تراز انقلاب اسلامی، در بستر فضای استاندارد تربیت میشود.
وی همچنین بر تسریع عملیات اجرایی و نظارت مستمر بر کیفیت ساخت تأکید کرد.
علی متقیان، مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز این طرحها را گامی بلند در جهت رفع کمبودهای فضای آموزشی و رفاهی دانشگاه فرهنگیان خواند و گفت: این ۶ پروژه، سرآغازی برای جهش کیفی در جذب و تربیت دانشجو معلمان توانمند استان است.