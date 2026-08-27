به اندی برنهام، نخست وزیر، هشدار داده شده است که بریتانیا به دلیل حمایتش از اوکراین با حمله قریب‌الوقوع روسیه روبروست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه دیلی میل با درج این مطلب نوشت:" کارشناسان امنیتی به نخست وزیر گفته‌اند که برای " پاسخ مستقیم" ولادیمیر پوتین آماده باشد. منابع گفتند که کرملین پس از محاسبه اشتباه تعهد آقای برنهام به کیف، قرار است بریتانیا را هدف قرار دهد. به پوتین توصیه شده بود که نخست وزیر جدید بریتانیا، "نرم‌تر از نخست وزیر پیشین، کایر استارمر"، خواهد بود.

اما امید‌های رئیس‌جمهور روسیه با اقدامات نخست وزیر جدید بریتانیا برای تقویت اتحاد نظامی بریتانیا و اوکراین در هفته‌های اخیر، مبادله طرح‌های موشکی و هوش مصنوعی میدان نبرد با دشمن مسکو، نقش بر آب شد. همچنین اعتقاد بر این است که پوتین در داخل روسیه تحت فشار قرار گرفته است تا دخالت فزاینده بریتانیا در این درگیری را به چالش بکشد.

هشدار تکان‌دهنده برای نخست وزیر در حالی منتشر شد که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دیروز سفری اضطراری به مسکو داشت. گزارش شده است که جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، به کرملین هشدار داده است که درگیری در اوکراین را تشدید نکند، چه با استفاده از سلاح هسته‌ای و چه با هدف قرار دادن متحدان غربی کیف.

روسای امنیتی بریتانیا سه‌شنبه شب برای حمله کرملین به بریتانیا - چه به سمت آقای برنهام و چه با هدف قرار دادن سایت‌های دفاعی - آماده شده بودند. یک منبع ارشد به دیلی میل گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که " تا کی باید به نیش زدن ادامه دهیم تا خرس گاز بگیرد؟ حمله به زیرساخت‌های دفاعی و امنیتی بریتانیا، بر اساس حمایت چشمگیر ما از اوکراین، اجتناب‌ناپذیر است". وی افزود:" ما و فرانسوی‌ها در خط مقدمیم و سفر برنهام به کیف و موضع صریح او در کرملین مورد توجه قرار خواهد گرفت. در مسکو خوش‌بینی‌هایی وجود داشت که او در مورد اوکراین نرم‌تر از استارمر عمل خواهد کرد، اما این طور نبود. روسیه می‌خواهد از طریق عمل و نه حرف، بیانیه‌ای صادر کند. این می‌تواند یک حمله پهپادی یا یک حمله آتش‌افروزی باشد. گروه‌های مخفی روسی در این کشور وجود دارند که می‌توانند هر دو کار را انجام دهند. "

این منبع افزود: " روسیه روزانه زیرساخت‌های امنیتی ما را آزمایش می‌کند... چیزی بزرگ تر، فقط مسئله زمان است. روسیه فقط باید آن را به اندازه کافی پایین نگه دارد تا از پاسخ نظامی ناتو جلوگیری کند. "

منابع دیگر گفتند که خروج ناگهانی سفیر روسیه از لندن به عنوان نشانه‌ای از " در راه بودن یک اتفاق بزرگ" تلقی می‌شود. تولیدکنندگان بزرگ دفاعی بریتانیا که در تولید سلاح مشارکت دارند، امنیت فیزیکی خود را افزایش می‌دهند و اقداماتی را برای جلوگیری از حملات سایبری اتخاذ می‌کنند.

یک مشاور کرملین با گستاخی اظهار داشت که کارخانه‌های تولید پهپاد برای اوکراین ممکن است توسط " منابع ناشناس"هدف قرار گیرند. آندری فدوروف، معاون سابق وزیر امور خارجه روسیه، پس از سفر آقای برنهام به کیف در روز دوشنبه، گفت که نمی‌تواند احتمال اقدام " نیمه نظامی" علیه بریتانیا را " صد در صد رد کند".

در طول این سفر که نخستین سفر خارجی نخست وزیر بریتانیا بود، بریتانیا حمایت " بی‌چون و چرا"‌ی خود را از اوکراین تکرار کرد، که به نوبه خود چیزی را که مقامات " معدن طلای" داده‌های میدان نبرد نامیده‌اند، برای کمک به تقویت امنیت بریتانیا تحویل داده است. آقای فدوروف گفت: " دیر یا زود، ممکن است نه تنها واکنش کلامی، بلکه شاید واکنش مشهودی از سوی روسیه نسبت به بریتانیا وجود داشته باشد. "

در پاسخ به این سوال که این واکنش چگونه ممکن است باشد، او گفت: " ممکن است واکنش به اصطلاح فنی باشد، شاید برخی رخنه گران (هکر‌ها) از [یک]منبع ناشناخته حمله کنند. ممکن است گام‌های سیاسی متفاوتی وجود داشته باشد و من نمی‌توانم صد در صد رد کنم که ممکن است [اقدام]نیمه نظامی وجود داشته باشد".

او در پاسخ به درخواست برای تعریف " نیمه‌نظامی" به برنامه خبر شامگاهی تلویزیون بی‌بی‌سی گفت: " مثلا ممکن است اتفاقی برای شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که برای اوکراین پهپاد تولید می‌کنند، بیفتد. " مشاور کرملین در پاسخ به این سوال که آیا این به معنای حمله نظامی به کارخانه‌های بریتانیاست، گفت: " ممکن است به آن‌ها حمله شود، نه توسط روسیه، بلکه از سوی... از منابع ناشناخته". "

انگلیس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین حمایت کامل خود را از کیف اعلام کرد و مقامات این کشور بار‌ها از اینکه پیشتاز تحریم‌ها علیه روسیه و کمک‌های سیاسی، تسلیحاتی و اقتصادی به اوکراین بوده‌اند با افتخار یاد کردند.