به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان کشورمان از شنبه (۷ شهریور) رقابت‌های خود را آغاز خواهند کرد و در نخستین مسابقه خود مقابل ژاپن به میدان می‌روند، امارات و هند دیگر حریفان ایران در این گروه هستند.

تیم ملی بانوان ایران برای نخستین بار در این مسابقات حضور دارد.

اسامی بازیکنان اعزامی تیم ملی راگبی بانوان به شرح زیر است:

مهدیه دهقان، زهرا ایزانلو، گلاره سهیلی، پریا آزاد زعیم، نرگس رستگار، نسترن فلاح حسینی، حدیث احمدی، اسما فخری، سحر کدکنی، نگین ذاکری، ستایش شجاعی، زینب خادم، ام‌البنین محسنی

کادر فنی: زهرا قربانی، زهره عینی و زینب سلگی

پزشک تیم: دکتر امیر مردانی