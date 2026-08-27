مدیر صندوق اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: شناسه‌های صادر شده بیمه اجتماعی در یک سال اخیر که به هر دلیل پرداخت نشده، با همان مبالغ گذشته قابل پرداخت می‌باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمد رضا بیدی گفت: مهلت پرداخت حق بیمه، بیمه شدگانی که پیش از این نسبت به دریافت شناسه پرداخت حق بیمه در حوزه‌های مختلف اقدام، ولی به هر دلیلی موفق به پرداخت و واریز وجه نشده‌اند با هدف افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان و تداوم پوشش بیمه‌ای آنها، تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است

وی افزود: این تمدید شامل شناسه‌های مربوط به نام‌نویسی اولیه و تمدید دوره بیمه‌پردازی (صادر شده از بهمن ۱۴۰۴ تا پایان تیر ۱۴۰۵) و همچنین شناسه‌های مربوط به خرید سنوات دوران خدمت نظام وظیفه عمومی (صادر شده از اول خرداد ۱۴۰۴ تا پایان تیر ۱۴۰۵) می‌باشد.