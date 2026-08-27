مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین ۴۱ طرح آموزشی، ورزشی و فرهنگی تا اول مهر به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، ابراهیم احمدی بیان کرد: این فضا‌های آموزشی با زیربنای ۲۵ هزار مترمربع شامل ۱۴۸ کلاس درس و اعتباری بیش از ۱.۱ همت، در هفته دولت یا حداکثر تا اول مهر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی یادآورشد: سرانه فضای آموزشی استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ در میان استان‌های دارای وضعیت پایین قرار داشت، اما با تلاش‌های انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه فضا‌های آموزشی، این سرانه تا پایان سال ۱۴۰۴ به هفت مترمربع به ازای هر دانش‌آموز رسید.

احمدی افزود: با بهره‌برداری از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در مهرماه و دهه فجر سال ۱۴۰۵، سرانه فضای آموزشی استان به ۷.۵ مترمربع افزایش می‌یابد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با اشاره به هدف‌گذاری استان در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش گفت: هدف نهایی، رسیدن به سرانه ۸.۳ مترمربع تا پایان سال ۱۴۰۶ است.

احمدی با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی استان ۱.۰۴ مترمربع است، افزود: در مدارسی که از وسعت کافی برخوردار باشند، ایجاد چمن دانش‌آموزی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در شهر گناوه ۲ سالن ورزشی احداث شده که هر کدام سه مدرسه دخترانه را پوشش می‌دهند و با افتتاح آنها، ۶ مدرسه دخترانه از فضای ورزشی بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر درباره آسیب‌های واردشده به فضا‌های آموزشی در پی تجاوز دشمن گفت: حدود ۸۰ درصد آسیب‌ها مربوط به شهر بوشهر است و در شهرستان‌های عسلویه و دیر نیز تعدادی از فضا‌های آموزشی خسارت دیده‌اند.

وی افزود: برای بازسازی این مدارس، علاوه بر ردیف‌های اعتباری، از ظرفیت خیرین استفاده شده است و یک خیر از مرکز پس از بازدید از فضا‌های آسیب‌دیده، بازسازی همه این مدارس را پذیرفته است.

احمدی اظهار کرد: پیمانکاران بازسازی تعیین شده‌اند و تلاش می‌شود مدارس آسیب‌دیده تا اول مهر با کیفیتی بهتر و فضایی زیباتر از گذشته آماده شوند تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در مدارس خود آغاز کنند.

وی درباره تجهیز مدارس نیز گفت: مدارس تازه‌احداث با تجهیزات کامل و مدرن تحویل می‌شوند و در دیگر مدارس نیز تجهیزات مورد نیاز، متناسب با اولویت‌ها و نیازها، توزیع خواهد شد.

احمدی با اشاره به پروژه مدرسه پروین اعتصامی در شهر بوشهر گفت: این مدرسه دخترانه با ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی با زیربنای ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع، یکی از پروژه‌های شاخص استان و نامزد عنوان زیباترین مدرسه کشور است.

وی افزود: طراحی این مدرسه بر پایه معماری اصیل بوشهر انجام شده و معماران بوشهری طراحی آن را بر عهده داشته‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: برای کاهش تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های درس از ظرفیت شورای راهبردی پتروشیمی، بنیاد برکت، مجمع خیرین و مجموعه‌های صنعتی برای توسعه فضا‌های آموزشی و جذب مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی استفاده شده است.

احمدی درباره توسعه هنرستان‌ها نیز گفت: با توجه به حرکت نظام آموزشی به سمت مهارت‌آموزی و توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای، ۱۳ فضای آموزشی برای تبدیل شدن به هنرستان در نظر گرفته شده است.

وی از آغاز عملیات اجرایی پردیس آموزشی خبر داد و افزود: عملیات خاک‌برداری این پروژه آغاز شده و این مجموعه از نظر معماری و ارزش‌های فرهنگی دارای ویژگی‌های خاصی خواهد بود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر از افتتاح ۲ مدرسه بزرگ‌مقیاس در عسلویه با همکاری وزارت نفت خبر داد و یادآور شد: این طرح با زیربنای حدود ۶۰۰ مترمربع، شامل ۶۰ کلاس درس و با اعتباری بیش از ۶ هزار میلیارد ریال در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا دهه فجر به بهره برداری برسد.