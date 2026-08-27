به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بابایی‌کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود از برنامه دولت برای تقویت بسته‌های حمایتی و معیشتی خبر داد و گفت: در حوزه کالابرگ الکترونیکی در تلاش هستیم تا با یاری خداوند، تا پایان ماه جاری یا حداکثر ماه آینده، بیش از یک میلیون تومان به اعتبار فعلی این طرح اضافه شود.

وی افزود: با اجرای این برنامه، اعتبار کالابرگ الکترونیکی از حدود یک میلیون تومان به دو میلیون تومان افزایش خواهد یافت تا سهم بیشتری از هزینه‌های معیشتی خانوارها پوشش داده شود و مردم بتوانند از سفره‌ای مناسب‌تر و متنوع‌تر بهره‌مند شوند.

نماینده مردم ساری و میاندورود همچنین به موضوع اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و اظهار داشت: اصلاح بودجه ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد و امیدواریم در سطح استانی و ملی بتوانیم تصمیمات کلان و مؤثری را به نفع مردم اتخاذ کنیم.