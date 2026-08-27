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مردم شهرستان اسلامشهر در صد و هفتاد و نهمین شب تجمعات مردمی، با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی، تداوم حمایت از ایران اسلامی و مقابله با سیاستهای فشار دشمن را محور اصلی این اجتماعات دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان شهرستان اسلامشهر در تجمعی مردمی در شب ۱۷۹، با صدای بلند بر اهمیت وحدت، همدلی و ایستادگی در برابر چالشهای کنونی تأکید کردند. شرکتکنندگان در این مراسم، تداوم حمایت از ارکان نظام و ایران اسلامی را راهی برای مقابله با تلاشهای دشمن در جهت تضعیف اراده ملی توصیف نمودند.
حاضران در این اجتماع با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمهای گسترده آمریکا، هدف اصلی دشمن را ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان دانستند. این مردم تأکید کردند که هدف از این اقدامات، تضعیف اراده ملت ایران است و تنها با اتحاد و همبستگی میتوان در برابر این توطئهها ایستادگی کرد.