معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی، از پرداخت تسهیلات به تمامی کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، داریوش جاوید ، با گرامیداشت هفته دولت و تبریک روز کارمند به تمامی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت : به منظور تکریم و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و اعضای هیئت علمی، طی تعاملات صورت‌گرفته با بانک‌های عامل، مقرر شد مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان وام با نرخ ۱۳ درصد و با بازپرداخت ۴۸ ماهه به تمام کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه این تسهیلات بدون هیچ‌گونه قرعه‌کشی به تمامی همکاران تعلق خواهد گرفت، افزود: نحوه فرایند ثبت‌نام، تشکیل پرونده و واریز این تسهیلات به صورت غیرحضوری بوده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ساجد و اداره کل تسهیلات اعتباری متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.