قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به انتساب حدود ۲۷ هزار نفر از جمعیت شهری ابرکوه به پزشکان خانواده سطح یک، از پوشش ۹۰ درصدی جمعیت هدف این برنامه در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد هادی فرحزادی در نشست ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به آخرین وضع اجرای این برنامه در شهرستان ابرکوه، گفت: یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی روند اجرای برنامه، میزان پوشش جمعیت و انتساب افراد به پزشکان خانواده است که در این زمینه، شهرستان ابرکوه روند مطلوبی دارد.

وی افزود: تاکنون حدود ۲۷ هزار نفر از جمعیت شهری ابرکوه به پزشکان خانواده سطح یک منتسب شده‌اند که با توجه به جمعیت حدود ۳۰ هزار نفری مشمول برنامه، بیانگر پوشش حدود ۹۰ درصدی جمعیت هدف در این سطح است.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد تأکید کرد: پزشکی خانواده زمانی می‌تواند موفق باشد که بتواند اعتماد مردم و ذی‌نفعان را افزایش دهد و تحقق این مهم نیازمند ارائه خدمات باکیفیت، پاسخ‌گویی مناسب، ادامه خدمات و همراهی همه دست‌اندرکاران اجرای برنامه است.

فرح زادی افزود: اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تنها به افزایش آمار پوشش جمعیت محدود نمی‌شود، بلکه باید کیفیت ارائه خدمات، رضایت مردم و ارائه‌دهندگان خدمت و اثربخشی نظام ارجاع، همزمان مورد توجه قرار گیرد.