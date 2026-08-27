رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دولت طرح روکش آسفالت محور الیگودرز خمین به طول ۱۴ کیلومتر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرلک ضمن تشریح اقدامات عمرانی انجام‌شده، گفت: در دو سال گذشته و با پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر گودرزی، نماینده مردم الیگودرز و امرایی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان ، بیش از ۵۶ طرح عمرانی در حوزه راه و زیرساخت‌های شهرستان، با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی افزود: اجرای طرح های عمرانی و بهسازی محورهای مواصلاتی شهرستان، نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، کاهش مشکلات راه‌های ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم دارد و طرح روکش آسفالت محور الیگودرز خمین نیز از جمله اقدامات مؤثر در این راستا به شمار می‌رود.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای الیگودرز گفت:این طرح با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت سطح راه و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای به بهره‌برداری رسید.