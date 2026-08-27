مردم شهرستان رباط کریم در شب یکصد و هفتاد و نهمین، با تأکید بر اهمیت وحدت میان مردم و مسئولان حول محور رهبری، مدیریت مصرف انرژی را راهکاری کلیدی برای مقابله با جنگ اقتصادی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان رباط کریم در اجتماع شبانه ۱۷۹ گرد آمدند و در این نشست، همبستگی و وحدت میان مردم و مسئولان تحت هدایت رهبری را مهم‌ترین عامل پیروزی در برابر توطئه‌های دشمن توصیف کردند.

حاضران در این اجتماع تأکید کردند که در شرایط کنونی، مدیریت مصرف انرژی و رعایت الگوی مصرف، مؤثرترین راه برای شکست دادن دشمن در جنگ اقتصادی و حمایت عملی از دولتمردان است.