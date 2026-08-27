به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «صد متر» به کارگردانی «هاوفنگ ژو و جونفنگ ژو»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یکپخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جکی هیونگ، بی هیدن کو، اندی آن، شییی تانگ، کوین لی و برونو باجتالا خواهیم دید: رئیس اصلی مدرسه تصمیم می‌گیرد شاگردش را به عنوان جانشین انتخاب کند، پسر استاد حسادت می‌کند و مبارزه رزمی میان شاگرد و پسر استاد آغاز می‌شود. شاگرد هدف بزرگ تری از ریاست دارد و آن هدف مبارزه با خارجی‌هایی است که در چین زندگی می‌کنند. افراد انگلیسی، فرانسوی و غربی که اقتصاد شهر را در دست گرفتند. شاگرد پیشنهاد می‌دهد که به جای مبارزه بر سر ریاست همه رزمی کاران مدرسه با هم متحد شوند تا ...

*فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» به کارگردانی «بهرام توکلی»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

داستان فیلم «غلامرضا تختی» با قرائت و امضای وصیت نامه و خودکشی اش آغاز می‌شود، سپس با فلاش بک (رجعت به گذشته) از دوران کودکی اش را که در فقر شدید و در آلونک‌های خانی آباد جنوب تهران می‌گذراند. غلامرضا که به کشتی علاقه داشت در گام‌های اولیه اش برای کشتی‌گیر شدن در دوران نوجوانی ناکام می‌ماند و هنگام کار در تأسیسات نفتی مسجد سلیمان به تنهایی شروع به تمرین می‌کند. او سرانجام کارگری در مناطق نفتی را رها می‌کند، به تهران نزد خانواده اش برمی گردد و در باشگاه پولاد عبدالحسن فعلی معروف به حاج فعلی مربی کشتی این باشگاه استعدادش را کشف می‌کند. غلامرضا به سرعت به عضویت در تیم ملی کشتی ایران درمی آید و در دوران جوانی نخستین بار در مسابقات کشتی هلسینکی ۱۹۵۱ مدال نقره و در المپیک ملبورن ۱۹۵۶ مدال طلا می‌گیرد. تختی همزمان با افتخارات ورزشی به خاطر مردم داری و روحیه‌ای که در مستمندان داشت به محبوبیت‌های فروانی می‌رسد و ...

ماهور الوند، حمیدرضا آذرنگ، فرهاد آئیش، بهنوش طباطبایی، آتیلا پسیانی، ستاره پسیانی، معصومه قاسمی پور، شیرین یزدان بخش و محسن تختی در فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه سه فیلم سینمایی «راز گنج» به کارگردانی «باربارا شولتس»، را ساعت ۱۵:۰۰ پخش می کند.

در این فیلم با بازی فابریس لوکینی، ژولیا پیاتون، گاوریل دارت‌وِل، کامی ژاپی، ژوهان دیونه و ماری دنارنو خواهید دید: کریستین رابینسون، باستان شناس فرانسوى با پدربزرگی مصری است که علاقه زیادی به تاریخ مصر دارد. او در حین کاوش و اکتشاف در آثار باستانى مصر با کتیبه اى برخورد مى کند که بر روى آن رازى حک شده است. کریستین بعد از این کشف شروع به شکستن کد روى کتیبه مى کند و کمى بعد مشخص مى شود که گنجینه مقبره خئوپس توسط نیروهاى ناپلئون از مصر به غارت رفته به فرانسه منتقل شده و از قرن‌ها پیش در جایى در پاریس پنهان شده است. کریستین به پاریس باز می‌گردد و به همراه دخترش ایزیس و نوه اش ژولین به دنبال سرنخ هایى مى گردد که او را به این گنج پنهان برساند. جست وجوى آنها به یک ماجراجویى هیجان انگیز در دل تاریخ پاریس تبدیل مى شود. آنها باید با حل معماهاى پیجیده و دنبال کردن سرنخ هایى که در طول تاریخ باقى مانده‌اند، مکان هاى مشهورى مانند موزه ى لوور تا اتاق هاى مخفى و کمتر شناخته شده در کاخ مالمیزون، اقامتگاه سابق همسر امپراطور را زیر پا بگذارند که ...

فیلم سینمایی «عجله کن» به کارگردانی «جیمز کلیتون»، ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لو دایموند فیلیپس، بردلی اریک، لی مجدوب، آلیشا ماری احامد، فی رن، جیمز کلیتون، فیلیپ گرنجر و سایمون چین خواهیم دید: یک پسر جوان سارق به همراه ویک که نقش پدرخوانده برایش دارد با همکاری یکدیگر دست به سرقت‌های بزرگ و پر خطر می‌زنند که آن دو در یکی از سرقت هایشان مقدار زیادی پول می‌دزدند. در نتیجه سرقت ویک، توسط صاحبان خلافکار پول اسیر می‌شود. رئیس خلافکار‌ها زنی به نام نوشی است که پسر سارق را برای برگرداندن پول با کشتن ویک تهدید می‌کند. پسر سارق از طرفی تحت تعقیب پلیس‌های فاسد است که در حین فرار با استفاده از خودرو بستنی فروشی که متعلق به پسری به نام مارتین است نجات می‌یابد. ولی در حین فرار توسط پلیس‌های فاسد دستگیر می‌شوند. پس از آن با ترفندی موفق به فرار می‌شوند. حال پسر سارق در ازای دادن پول به نوشی و آزادی ویک با آنها قرار می‌گذارد در هنگام پس دادن پول‌ها پلیس‌های فاسد سر می‌رسند و بین سه گروه درگیری ایجاد می‌شود که ...

فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می‌شود.

فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه بایاس و مایکل آنسارا؛ روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است می‌توان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد و ...

پویانمایی سینمایی «بازرس سان و عنکبوت سیاه» به کارگردانی «خولیو سوتو گورپید»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: کاراگاه سان یک عنکبوت است که در کارش خبره است و همه او را می‌شناسند. او قرار است با هواپیما به سفر برود که جینی یک عنکبوت کوچک که والدینش را از دست داده می‌خواهد نزد سان برود و از او بخواهد که او را به عنوان کاراموز قبول نماید و این کار جینی باعث می‌شود که سان از هواپیما جا بماند و اسکراب یکی از دوستان سابق سان او را سوار هواپیمای خود می‌کند. در هواپیما مردی به نام باگزی کشته می‌شود و اسکراب از سان می‌خواهد که قاتل را پیدا کند. سان که قبلا قاتل خطرناکی به نام ملخ قرمز را دستگیر کرده است به دنبال قاتل است که متوجه می‌شود که ملخ قرمز توسط افرادش آزاد شده و ...

فیلم سینمایی «چای یا قهوه؟» به کارگردانی «درک هو وانگ یو»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی هاوران لیو، یوچانگ پنگ، فنگ یین و ژائو تان آمده است: سه مرد جوان با شخصیت‌های بسیار متفاوت وقتی شهر بزرگ را ترک می‌کنند تا به روستای هزار ساله یوننان برگردند، هر کدام سفری دیوانه وار و رویایی را آغاز می‌کنند و ...

فیلم سینمایی «ضارب» به کارگردانی «پیر مورال»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سین پن، آدریس البا و جاسمین ترینکا آمده است: گروهی تروریستی به سرکردگی فردی به نام کاکس در مناطق جنگ زده و محروم کشور کنگو به ظاهر مشغول انجام فعالیت‌های بشر دوستانه هستند. اما در واقع نقشه اصلی آنها ترور وزیر معادن و منابع طبیعی این کشور است. جیم ترنر یکی از تک تیراندازان حرفه ایی این گروه تروریستی است. او پس از تشکیل جلسه‌ای سری به عنوان فرد ضارب برای انجام ترور انتخاب می‌شود؛ و این درحالی است که قرار است به زودی مراسم ازدواج جیم و نامزدش آنی برگزار شود. آنی پزشک جوانی است که بی خبر از فعالیت‌های سیاسی جیم مشغول گذراندن طرح پزشکی خود در میان مصدومان جنگی است. او و جیم به شدت به یکدیگر علاقمندند در این میان یکی دیگر از مهره‌های اصلی این گروه تروریستی (فیلیکس) هم عاشق آنی است و آرزو دارد تا مانع از ازدواج این دو نفر شود. اما روابط خوب بین آنی و جیم تمام تلاش‌های فیلیکس را ...

فیلم سینمایی «ضیافت» به کارگردانی «مسعود کیمیایی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم از این قرار است که: هفت دوست سال‌ها پیش قرار گذاشته‌اند که چند سال بعد در روز مشخصی بار دیگر در پاتوق همیشگی شان گرد هم بیایند. در روز تعیین شده همه با هیئت‌های تغییر یافته حاضر می‌شوند به غیر از رامین که اکنون وکیل شده و برای شرکتی به مدیریت مهیاران کار می‌کند. رامین ناخواسته وارد کار‌های خلاف قانون رئیس شرکت شده و اکنون که دیگر حاضر به همکاری با آنها نبوده او را به مرگ تهدید کرده‌اند و او از ترس جانش به مکان امنی پناه می‌برد و همسرش را به جای خود بر سر قرار می‌فرستد تا از دوستان قدیمیش برای نجات او کمک بگیرد. در میان دوستان قدیمی علی که مأمور پلیس است ...

فریبرز عرب‌نیا، پارسا پیروزفر، حسن جوهرچی، مهدی خیامی و بهزاد خداویسی در فیلم سینمایی «ضیافت» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی جدید «سیگنال ۱» به کارگردانی «سباستین هیلگر»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی پیری بامایستر، فلورین دیوید فیتز، کاترینا شوتلر، هادی خان جان پور و شبا چاد‌ها خواهیم دید: خانم فضانوردی به طرز عجیبی در طی ماموریتش گم می‌شود و خانواده اش شروع به تحقیق درباره ماجرا می‌کنند؛ اما با کشف اطلاعات بیشتر، خطر به آنها و مردم زمین نزدیک‌تر می‌شود و ...

پویانمایی سینمایی «فرار فضایی‌ها از سیاره زمین» به کارگردانی «کال برانکر»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.

داستان این پویانمایی درباره دو برادر به نام اسکورچ و گری است که در سیاره باب زندگی می‌کنند و مأموریت‌های میان‌ستاره‌ای انجام می‌دهند. اسکورچ در بخش عملیاتی و گری در بخش کنترلی فعالیت می‌کند. یک روز، گری پیغامی از سوی لینا، فرمانده کل، دریافت می‌کند که اسکورچ باید برای انجام یک عملیات به سیاره تاریک (نامی که ساکنین سیاره باب به زمین نسبت داده‌اند) برود. گری با رفتن اسکورچ مخالفت می‌کند، زیرا تا حالا کسی از سیاره تاریک زنده برنگشته‌است. علی‌رغم مخالفت‌های او، اسکورچ عازم سیاره تاریک می‌شود. اسکورچ توسط شانکر، ژنرال بدذات ارتش ایالات متحده دستگیر می‌شود و برای انجام آزمایش به منطقه ۵۱ منتقل می‌شود. گری از این موضوع مطلع می‌شود و برای نجات اسکورچ به زمین سفر می‌کند. او نیز توسط ژنرال شانکر دستگیر و به منطقه ۵۱ برده‌می‌شود. گری و اسکورچ در منطقه ۵۱، با موجودات فضایی دیگری که از سیاره‌های مختلف به زمین آمده‌اند آشنا می‌شوند. آنها اطلاعاتی درباره اهداف و اعمال شوم شانکر در رابطه با تصرف و کنترل زمین با بهره‌برداری از دانش و قدرت فضایی‌ها به گری و اسکورچ می‌دهند. گری و اسکورچ تلاش می‌کنند و ...

فیلم تلویزیونی «حریف دل» به کارگردانی «رضا گنجی»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش می شود..

این فیلم درباره پسری به نام سعید است که در سال آخر دبیرستان تحصیل می‌کند. او بدون اطلاع مادر و پدربزرگش، به ورزش کشتی می‌پردازد و به زودی استعدادش مورد توجه مربیان قرار می‌گیرد. پدربزرگ سعید که خود از پیشکسوتان ورزش است، زودتر از مادر سعید، موضوع را می‌فهمد و شادی خود را پنهان می‌کند، ولی از شنیدن خبر کشتی‌گیرشدن سعید، ناراحت می‌شود و این ناراحتی زمانی به اوج می‌رسد که می‌فهمد مربی سعید، جوکار ـ رقیب شوهرش که در یک مسابقه کشتی، سهواً باعث مرگ پدر سعید شده است اصرار سعید و پدربزرگش سبب می‌شود مادر، کشتی‌گرفتن سعید را بپذیرد. سعید از طرف باشگاهش در مسابقات انتخاب کشتی‌گیران برای حضور در تیم ملی، شرکت می‌کند و با زحمت فراوان، موفق می‌شود به مسابقه نهایی راه یابد، اما ...

پویانمایی «شجاع» به کارگردانی «مارک اندروز و براندا چپمن»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر (۴ k) پخش می شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: شاهزاده مریدا که دوست ندارد زندگیش در قید و بند یک شاهزاده باشد، تصمیم می‌گیرد که آزاد باشد و مسیر زندگیش را خودش انتخاب کند و در همین راه پیرزن فالگیری بر سر راهش قرار می‌گیرد و به او کمک می‌کند، اما اشتباهی ملکه تبدیل به خرس می‌شود و ...