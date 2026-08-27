مردم شهرستان دماوند با حضور در صحنه و میدان‌داری در یکصد و هفتاد و نهمین شب، پشتیبانی از دولت در شرایط کنونی را یک واجب دانسته و رعایت الگوی مصرف در انرژی را بهترین راه حمایت اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان شهرستان دماوند با حضور در صحنه و میدان‌داری در ۱۷۹ شب و ایستادگی، حمایت از دولت در شرایط کنونی کشور را یک «واجب» توصیف نمودند.

حاضران در این مراسم تأکید کردند که در شرایط فعلی، مؤثرترین راه برای پشتیبانی از دولت، رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در زمینه انرژی است تا از این طریق به تقویت اقتصاد کشور کمک شود.