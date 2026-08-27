به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالناصر همتی امروز پنج شنبه ۵ شهریور با استقبال مسئولان استانی از طریق فرودگاه بین المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی وارد استان خوزستان شد.

بازدید از چند طرح عمرانی و اقتصادی و نشست با فعالان اقتصادی و تجاری خوزستان از جمله برنامه‌های رئیس بانک مرکزی به استان است.

همچنین عصر امروز با حضور رییس کل بانک مرکزی ،نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار می شود.