پخش زنده
امروز: -
رییس کل بانک مرکزی صبح امروز ۵ شهریور به منظور بازدید از چند طرح عمرانی وارد استان خوزستان شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالناصر همتی امروز پنج شنبه ۵ شهریور با استقبال مسئولان استانی از طریق فرودگاه بین المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی وارد استان خوزستان شد.
بازدید از چند طرح عمرانی و اقتصادی و نشست با فعالان اقتصادی و تجاری خوزستان از جمله برنامههای رئیس بانک مرکزی به استان است.
همچنین عصر امروز با حضور رییس کل بانک مرکزی ،نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار می شود.