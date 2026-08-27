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معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: حضور آگاهانه مردم و اقتدار نیروهای مسلح عامل شکست دشمنان ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی شامگاه چهارشنبه (۴ شهریور) در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان با تبریک هفته دولت افزود: در جنگ تحمیلیهای دوم و سوم دشمن غدار اقدامات جنایتکارانه علیه کشورمان انجام داد، اما ایستادگی و پایداری ملت ایران در کنار نیروهای مسلح موجب شکست آنها شده است.
وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در تمامی عرصهها حضوری آگاهانه دارند، خاطر نشان کرد: مردم ایران در تشییع تاریخی قائد شهید امت، حضور در کف میدان و دفاع از ایران اسلامی حماسههای تاریخی آفریدند.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به افتتاح طرحهای مختلف به مناسبت هفته دولت در استان اظهار کرد:در این هفته بهره برداری و ساخت بیش از هزار و ۸۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان آغاز میشود که برخی از این طرحها افتتاح و ساخت آنها در چند روز گذشته شروع شده است.
نجاتی گفت: مهمترین این طرحها بهره برداری از طرح آبرسانی ۱۰۴ روستای اندیکا، مخزن ۶ هزار متر مکعبی آغاجاری و واگذاری بیش از ۶ هزار مسکن در استان میباشد.