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رسانههای آمریکایی بامداد پنجشنبه گزارش دادند که رئیس سیا به مسکو سفر کرد تا به مقامات روسیه درباره حمله به کشورهای عضو ناتو و کمک نظامی به ایران هشدار دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رسانههای آمریکایی بامداد پنجشنبه علت پشتپرده سفر غیرمنتظره «جان راتکلیف» رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) به روسیه را فاش کردند.
نشریه «وال استریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که راتکلیف به مسکو سفر کرد تا به آنها هشدار دهد که به کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) حمله نکند.
در این گزارش ادعا شده است: «ناتو اطلاعاتی دارد که نشان میدهد روسیه ممکن است حملهای را علیه یکی از کشورهای ناتو انجام دهد تا اتحاد این ائتلاف نظامی را در چند سال آینده آزمایش و بین آمریکا و اعضای اروپایی ناتو شکاف ایجاد کند».
از سوی دیگر، وبگاه خبری-تحلیلی «پالتیکو» نیز نوشت که رئیس سیا به مقامات روسی درمورد تشدید تنشها با اعضای ناتو، به ویژه استونی، لتونی و لیتوانی، هشدار داد.
همچنین پالتیکو ادعا کرد که راتکلیف از مسکو خواست تا حمایت نظامی و اقتصادی خود از ایران را کاهش دهد.