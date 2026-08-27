دولت آمریکا ادعا کرد که یک گروه هکری چینی به وزارت دادگستری، ناسا، بانک مرکزی (فدرال رزرو)، سنا و سایر سازمان‌های حساس دولتی نفوذ کرده، اما با ایجاد اختلال مانع گسترش این نفوذ شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که دامنه‌های مورد استفاده در این حمله سایبری را توقیف کرده است.

بر اساس مدارک منتشر شده، وزارت انرژی، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، مؤسسات ملی بهداشت و چهار شرکت ناشناس در آمریکا و کره جنوبی در میان اهداف هکر‌ها بوده‌اند.

سخنگوی سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که اگرچه آنها با جزئیات ذکر شده در بیانیه وزارت دادگستری آشنا نیستند، اما دولت چین قاطعانه با همه اشکال حملات سایبری مخالف است و مطابق با قانون با آنها مبارزه می‌کند.

این سخنگو افزود که آمریکا از مسائل امنیت سایبری برای بدنام کردن یا بی‌اعتبار کردن چین استفاده می‌کند و چین با گسترش بیش از حد مفهوم امنیت ملی و استفاده از آن به عنوان بهانه‌ای برای اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر شرکت‌های چینی مخالف است و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی محافظت خواهد کرد.

وزارت دادگستری آمریکا ادعا کرد که این دامنه‌ها از سوی یک شرکت مستقر در چین به نام شرکت فناوری شبکه نانجینگ شینجیووی اداره می‌شوند که به گفته وزارت دادگستری، سازمان اطلاعات غیرنظامی چین، وزارت امنیت کشور و ارتش آزادی‌بخش خلق چین از جمله مشتریان آن هستند.

انتساب این حملات به چین در حالی روی می‌دهد که پکن بار‌ها اتهامات مربوط به حملات سایبری علیه آمریکا را تکذیب کرده است.