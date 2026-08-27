دونالد ترامپ فرمانی را امضا کرده که بر اساس آن برای حفاظت از سیستم برق این کشور در مقابل تهدیدات خارجی از جمله خرابکاری و حملات سایبری، وضع اضطراری ملی اعلام می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این فرمان، بر اساس قانون اضطراری بین‌المللی و ملی، در واکنش به تهدید غیرعادی و فوق‌العاده خارجی علیه سیستم‌های برق آمریکا، وضع اضطراری ملی اعلام می‌کند.»

این فرمان، در صورتی که معاملات خطر دسترسی غیرمجاز به شبکه برق آمریکا یا ایجاد اختلال در پایداری آن را به همراه داشته باشند، خرید، واردات، انتقال یا نصب تجهیزات برقی خارجی و همچنین نرم‌افزار‌های حیاتی و قطعات دیجیتال را ممنوع می‌کند.

ترامپ همچنین در فرمان خود به وزیر انرژی آمریکا دستور داده است که مقررات لازم برای اجرای این محدودیت‌ها را تدوین، تامین‌کنندگان خارجی مشمول ممنوعیت را شناسایی و قوانینی برای ادامه استفاده از تجهیزات وارداتی خارجی تعیین کند.