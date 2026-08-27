نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس حزب لیکود، اخیرا در جلسات پشت در‌های بسته گفته که حزبش ۱۰ کرسی را از دست داده است و نمی‌داند که چگونه آنها را پس خواهد گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه تلویزیون ۲۴ رژیم صهیونیستی (i ۲۴) گزارش داده، «بنیامین نتانیاهو» در جلسه حزب لیکود که پشت در‌های بسته انجام شد، اذعان کرده: بر اساس نظرسنجی‌ها حزب لیکود ۱۰ کرسی را از دست داده است و نمی‌داند چگونه آنها را پس خواهد گرفت.

به گزارش این شبکه رژیم صهیونیستی، نتانیاهو در حالی که از راهبرد مبارزات انتخاباتی خود مطمئن نیست، می‌ترسد که اگر تغییری ایجاد نشود، لیکود در انتخابات کنست شکست بخورد.

«i ۲۴» افزود: گفت‌و‌گو‌هایی که نتانیاهو انجام می‌دهد، نشان می‌دهد که معتقد است اوضاع بدتر از آن چیزی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند.

در همین حال حزب لیکود این گزارش را تکذیب کرد و افزود که شما به نظرسنجی‌های اشتباه نگاه می‌کنید، لیکود تحت رهبری نتانیاهو، در انتخابات پیروز خواهد شد.

لیکود نظرسنجی منتشر شده مبنی بر کاهش کرسی‌های این حزب در انتخابات پیش روی کنست را «اخبار جعلی» خواند.

پیشتر روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داده بود که نتیجه جدیدترین نظرسنجی در فلسطین اشغالی نشان می‌دهد، مخالفان نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات آینده، فقط یک کرسی دیگر نیاز دارند تا بتوانند اکثریت مطلق کنست را به خود اختصاص دهند.

بر اساس نظرسنجی که از سوی معاریو برای سنجنش وضع احزاب و تعداد کرسی‌های آنان در انتخابات آینده کنست انجام شد، از ریزش آرای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس حزب لیکود و افزایش آرای گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار و رقیب اصلی او حکایت دارد.

انتخابات بعدی کنست قرار است ۲۷ اکتبر (۵ آبان ۱۴۰۵) برگزار شود.