وزیر کشور الجزایر اعلام کرد: بر اثر آتش‌سوزی‌های جنگلی که چندین منطقه از کشور را در بر گرفته، ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «السعید سعیود» در جمع خبرنگاران گفت: در این آتش سوزی ها، پنج نفر در استان «جیجل»، چهار نفر در استان «بجایه» و سه نفر در استان «تیزی وزو» جان خود را از دست داده‌اند.

وزیر کشور الجزایر برای ارزیابی وضع مجروحان آتش‌سوزی‌ها به استان بجایه سفر و از بیمارستان سوق الاثنین که ۵۴ زخمی از جمله ۶ نفر در شرایط بحرانی را پذیرش کرده است، بازدید کرد.

چندین استان الجزایر به ویژه در شرق این کشور، در روز‌های اخیر موج گسترده‌ای از آتش‌سوزی‌های جنگلی را تجربه می‌کنند که باعث تلاش‌های فشرده تیم‌های دفاع مدنی برای کنترل آنها با استفاده از وسایل زمینی و هوایی شده است.

بر اساس اعلام دفاع مدنی الجزایر، تا ساعت ۵ بعد از ظهر چهارشنبه، ۱۳۱ مورد آتش‌سوزی در مناطق مختلف این کشور روی داده که ۵۶ مورد از آنها خاموش شده است، در حالیکه ۷۵ مورد همچنان در حال سوختن هستند.

بیشترین تعداد آتش‌سوزی‌ها در استان «بجایه» با ۲۰ مورد و پس از آن «تیزی وزو» با ۱۳ مورد و «سکیکده» با ۱۰ مورد ثبت شده است.

آتش‌سوزی‌های جنگلی همچنین در استان‌های «جیجل»، «الطارف»، «سطیف»، «میله»، «عنابه» و سایر استان‌ها گزارش شده است.

به نوشته رسانه‌های الجزایر، شدت برخی آتش‌سوزی‌ها به حدی است که پس از نزدیک شدن به مناطق مسکونی، مقامات این کشور را مجبور به تخلیه احتیاطی ساکنان کرده است.

در همین حال امکانات هوایی از جمله هواپیما‌های آتش‌نشانی و بالگرد‌ها برای کمک به عملیات کنترل آتش‌سوزی بسیج شده‌اند.