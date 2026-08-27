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منابع خبری از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای طرنجه در حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دیده بان موسوم به حقوق بشر سوریه اعلام کرد: یک گشت ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب وارد روستای طرنجه در حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه شد و خانهای را بازرسی کرد.
بر اساس این گزارش، تاکنون از دستگیری اعضای این خانه خبری منتشر نشده است.
دیده بان موسوم به حقوق بشر سوریه با اشاره به اینکه نظامیان رژیم صهیونیستی به تحرکات خود در داخل خاک سوریه ادامه میدهند، افزود که روز چهارشنبه، نیرویی متشکل از بیش از ۱۰ خودروی نظامی، همراه با نیروهای پیاده نظام، وارد روستای جمله واقع در منطقه حوض یرموک در حومه غربی درعا شدند.
بر اساس این گزارش، نیروی متجاوز همزمان با استقرار نظامی در منطقه، به ۲ خانه در داخل روستا یورش برد و آنها را جستوجو کرد و سپس به یک غیرنظامی در مقابل خانهاش حمله کرد که باعث ایجاد تنش و نارضایتی در بین ساکنان شد و سپس بدون هیچ دستگیری از منطقه عقبنشینی کرد. خطرناکتر دارد و شامل حملات توپخانهای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگندهها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است.