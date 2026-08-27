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این رزمایش با حضور مرزبانان روسیه و هفت کشور دیگر عضو کشورهای مستقل همسود در منطقه لنینگراد با هدف مقابله با تهدیدات مرزی برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) اعلام کرد مرزبانان ۸ کشور عضو کشورهای مستقل همسود (CIS) رزمایش مشترک فرماندهی و ستادی در منطقه لنینگراد برگزار کردند. هدف از این رزمایش شناسایی گروههای خرابکار و دفع تهاجم مسلحانه بود.
این رزمایش مشترک با هدایت نیروهای مرزبانی روسیه و مطابق با برنامه همکاری بین کشورهای عضو در زمینه تقویت امنیت مرزی در مرزها برگزار شد و نمایندگانی از مرزبانی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این رزمایش شرکت کردند.