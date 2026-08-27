نظامیان رژیم صهیونیستی به چند منطقه در کرانه باختری یورش بردند و با جوانان فلسطینی درگیر شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در شمال قدس اشغالی، نیرو‌های رژیم صهیونیستی وارد شهرک «حزما» شدند و همزمان به سمت ورودی اردوگاه «قلندیا» گاز اشک‌آور شلیک کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش به قلندیا در شمال قدس اشغالی یورش بردند که منجر به درگیری با جوانان و اهالی این اردوگاه شد.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در این درگیری با شلیک به سمت اهالی، تعدادی را زخمی کردند که حال یکی از آنها وخیم است.

در جنوب نابلس نیز نظامیان رژیم اشغالگر به روستای «زیتا جماعین» یورش بردند و شماری از منازل فلسطینیان را مورد بازرسی قرار دادند.

نیرو‌های رژیم صهیونیستی همچنین به شهرک «عنبتا» در شرق طولکرم یورش بردند.

شبکه المیادین نیز گزارش داد که رژیم اشغالگر مانع بازگشت ساکنان به اردوگاه‌های شمال کرانه باختری می‌شود.

المیادین افزود که رژیم اسرائیل همچنان بر ممنوعیت بازگشت ساکنان اردوگاه‌های پناهندگان جنین، طولکرم و نورشمس پافشاری می‌کند، در حالیکه محافل امنیتی اسرائیل درباره تلاش‌های سیاسی برای شعله‌ور کردن ناآرامی‌ها در کرانه باختری قبل از انتخابات کنست هشدار می‌دهند.

این گزارش اشاره کرد که رژیم صهیونیستی به موازات تلاش‌های خود برای گسترش شهرک‌سازی‌ها و دستگیری‌ها و حملات مداوم علیه فلسطینی‌ها، به تخلفات خود در کرانه باختری ادامه می‌دهد.

در این زمینه، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داد که مقامات اسرائیل به دیوان عالی این رژیم اطلاع داده‌اند که ارتش در امتناع از اجازه بازگشت ساکنان اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نورشمس به خانه‌هایشان مصمم است.

به نوشته این روزنامه، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل در حال آماده شدن برای حفظ کنترل عملیاتی خود در این منطقه در درازمدت و حدود یک سال و نیم پس از شروع عملیات خود در آنجا است.

در این گزارش آمده است که ده‌ها هزار نفر از ساکنان اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نور شمس مجبور شدند به طور ناگهانی، خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز این اردوگاه‌ها را ترک کنند و در حال حاضر به کمک‌های محدود سازمان‌های بشردوستانه وابسته هستند.

در همین حال، روزنامه صهیونیستی «معاریو» از نگرانی‌های درون تشکیلات امنیتی رژیم اسرائیل در مورد وخامت احتمالی اوضاع در کرانه باختری با نزدیک شدن به انتخابات کنست خبر داد.

این روزنامه با اشاره به اینکه طبق ارزیابی تشکیلات امنیتی، رهبری سیاسی با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات، آرامش خود را از دست می‌دهد، افزود که آنچه آن را «کابوس تشکیلات امنیتی» توصیف کرده، به واقعیت نزدیک می‌شود.

این روزنامه افزود که بزرگترین ترس تشکیلات امنیتی این است که گروه‌های سیاسی بصورت عمدی اوضاع امنیتی را قبل از انتخابات به سمت وخامت سوق دهند و بر اساس این باور که افزایش تنش‌های امنیتی سهم رای آنها را افزایش می‌دهد، ناآرامی‌ها را در کرانه باختری شعله‌ور کنند.