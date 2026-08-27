حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان در ساعات اخیر با شدت بیشتری ادامه یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حملات گسترده هوایی، توپخانه‌ای و انفجاری ارتش رژیم اسرائیل در مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه دارد.

در ساعات اخیر شهرستان‌های نبطیه و صور با موج جدیدی از بمباران و گلوله باران توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از گلوله‌های ممنوعه فسفری مواجه شدند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی در چند مرحله، منطقه میان دو روستای زوطر شرقی و میفدون در شهرستان نبطیه را آماج حملات هوایی خود قرار دادند.

در همین حال، منابع خبری از اصابت چندین موشک و بمب به روستای المنصوری در شهرستان صور در جنوب لبنان خبر دادند که در جریان آن، یک پهپاد ارتش رژیم اسرائیل نیز اقدام به پرتاب مواد منفجره در این منطقه کرده است.

بر اساس گزارش المیادین، نیرو‌های ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل همچنین اقدام به اجرای یک عملیات انفجاری در این روستا کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی، دوحه کفررمان در شهرستان نبطیه را با گلوله‌های فسفری هدف قرار داد.

در ادامه این حملات، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اطراف روستای عیتا الجبل در جنوب لبنان را نیز بمباران کرد.

تاکنون گزارش دقیقی از میزان تلفات احتمالی و خسارات مالی ناشی از این حملات منتشر نشده است.