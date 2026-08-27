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دبیرکل سازمان ملل با هشدار درباره افزایش دوباره درگیری میان دولتها گفت: تعداد درگیریها به بالاترین حد خود از سال ۱۹۴۵ رسیده و شمار کشتهشدگان نبردها در پنج سال گذشته، از مجموع ۲۵ سال پیش از آن بیشتر بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دبیرکل سازمان ملل در مجمع عمومی این نهاد بین المللی در گزارش خود درباره بازنگری در عملیات صلح سازمان ملل گفت: شاهد افزایش دوباره درگیری میان دولتها هستیم. همچنین درگیریهای داخلی تشدید شدهاند؛ درگیریهایی که اکنون بیش از گذشته بینالمللی شده، طولانیتر شده و حلوفصل آنها دشوارتر است.
«آنتونیو گوترش» عصر چهارشنبه به وقت محلی (شرق آمریکا) در مجمع عمومی سازمان ملل افزود: عملیات حفظ صلح تنها زمانی باید مستقر شود که یک توافق صلح یا دستکم یک آتشبس مستحکم وجود داشته باشد، اما وقتی صلحی برای حفظ کردن وجود ندارد، نمیتوان صلح را حفظ کرد.
او گفت: عملیات صلح سازمان ملل متحد یکی از ابزارهای مهم اقدام چندجانبه است. این عملیات به کاهش بحرانها، متوقف کردن درگیریها، حفظ آتشبسها و حفاظت از غیرنظامیان کمک میکند.
گوترش گفت: ژئوپلیتیک در حال تغییر است. قدرت پراکندهتر و دیدگاههای جهان متنوعتر شده است. قطبهای جدید نفوذ در حال ظهور هستند و خطوط جدید مناقشه در حال شکلگیریاند.
دبیرکل سازمان ملل هشدار داد: ما شاهد افزایش دوباره درگیری میان دولتها هستیم. همچنین درگیریهای داخلی تشدید شدهاند؛ درگیریهایی که اکنون بیش از گذشته بینالمللی شده، طولانیتر شده و حلوفصل آنها دشوارتر است.
او تاکید کرد: تعداد درگیریها به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۴۵ رسیده و هزینه انسانی این وضعیت نیز در حال افزایش است؛ بهگونهای که شمار کشتهشدگان مرتبط با نبردها در پنج سال گذشته، از مجموع ۲۵ سال پیش از آن بیشتر بوده است.
گوترش افزود: همزمان، ماهیت درگیریها نیز بهسرعت در حال تغییر است. شاهد استفاده فزاینده نظامی از پهپادها و چشمانداز نگرانکننده بهکارگیری تسلیحات مرگبار خودکار مجهز به هوش مصنوعی هستیم. همچنین شاهد افزایش نقش شبکههای جنایتکار فراملی هستیم. دامنه گستردهتری از بازیگران دولتی و غیردولتی به فناوریهای مرگبار دسترسی پیدا کردهاند.
او هشدار داد: تهدید تسلیحات هستهای نیز بار دیگر افزایش یافته است و غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی بهطور مکرر هدف قرار میگیرند.
دبیرکل سازمان ملل افزود: همزمان، احساس فزاینده مصونیت از مجازات را شاهد هستیم؛ زیرا طرفهای درگیر حقوق بینالملل را نقض میکنند و دولتها تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل را نادیده میگیرند. در همین حال، توافقهای جامع صلح کمتر از گذشته حاصل میشوند.
گوترش گفت: سهم درگیریهایی که از طریق توافق صلح حلوفصل میشوند، به پایینترین سطح در چند دهه گذشته رسیده است و طی سه دهه گذشته، ماموریتهای ما عمدتا برای حمایت از طرفهای درگیر در دستیابی به یک توافق جامع صلح و اجرای آن پس از جنگ داخلی اعزام میشدند بوده، اما امروز چنین چارچوبهایی بهطور فزایندهای بی سابقه شدهاند، دستیابی به آنها دشوارتر است و خود توافقها نیز شکنندهتر شدهاند.
او گفت: بسیاری از اوقات شاهد هستیم که مذاکرات سیاسی متوقف میشود، خشونت دوباره شعلهور میشود، غیرنظامیان هدف حمله قرار میگیرند و عملیات صلح نیز هدف حملات قرار میگیرند.