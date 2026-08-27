مقدمه مجری: در هفته دولت هر شب در شب‌های گذشته میزبان یکی از دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بودیم، اما عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران فقط مربوط به اعضای هیئت دولت نیست و در قالب برنامه‌ها، افراد و موضوعات مختلف می‌شود آن را گسترش داد و راجع به آن صحبت کرد. امشب به واسطه هفته دولت در قالب یک برنامه ویژه البته به میزبانی از همه استان‌های خوب کشورمان و از همه استاندارانی که در راه اعتلای جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند ارتباط بگیریم با استان آذربایجان شرقی و از استاندار محترم این استان در هفته دولت به میزبانی از این استان و مردم پرافتخار این استان سوالاتی را بپرسیم.



سوال: استانداران خوب کشورمان در هر استانی در قالب برنامه ریزی‌ها، در قالب همراهی‌های مردم آن استان توانستند روز‌های جنگ تحمیلی اخیر را بسیار با افتخار پشت سر بگذارند علیرغم تمام کاستی‌ها یا سختی‌هایی که این دوران داشت، البته که هنوز در ایام جنگ هستیم و همچنان تلاش‌ها برای بازسازی، برای فراهم آوردن موضوعات مختلف و تسهیل امورات مردم، توجه به معیشت مردم همچنان ادامه دارد، اما به ما بگویید که در روز‌های جنگ تحمیلی اخیر در استان آذربایجان شرقی، در تبریز و دیگر شهر‌های این استان چه گذشت؟

سرمست: همانطور که استحضار دارید استان آذربایجان شرقی یکی از استان‌هایی بود که یعنی جزو ۴-۵ تا استانی بود که بیشترین حملات دشمن برای آن صورت گرفت، از جنگ ۱۲ روزه اگر بگذریم و از اتفاقاتی که در دیماه در استان صورت گرفت و مردم آذربایجان به تعبیر مقام معظم رهبری شهید واقعا ایران را سربلند کرد، نه تنها خودش سربلند از این آزمون‌ها بیرون آمد بلکه مردم ایران را هم سربلند کرد و این به نظر من بهترین تعبیری است که برای مردم آذربایجان می‌شود داشت، اما در جنگ تحمیلی سوم که باز بیشترین حملات برای استان ما صورت گرفت بالای دو هزار بمب و موشک به این استان اصابت کرد و به رغم این هضم حملات ما تلاش کردیم که در زندگی روزمره مردم هیچگونه کمبودی احساس نشود و حس جنگ اصلا به مردم منتقل نشود و زندگی عادی مردم ادامه داشته باشد. در این راه البته بیشترین نقش را می‌شود گفت مردم ما داشتند که هم زمان آگاه بودند هم ایستادگی داشتند و در میادین و خیابان‌ها از همان مقطع یعنی از ۹ اسفند تاکنون حدود ۱۸۰ روز است که مردم به این حضور در صحنه شان ادامه می‌دهند.

اما در کنار این حضور مردم حضور آگاهانه مردم ما رشادت و فداکاری نیرو‌های مسلح مان را داریم که در استان این‌ها با رشادت واقعا وارد شدند در جنگ تحمیلی سوم ما ۱۹۱ نفر از بهترین فرزندان خودمان را از دست دادیم و به فیض شهادت نائل شدند، اما این‌ها کوچکترین خللی در خانواده هایشان و در مردم ایجاد نکرد. دولتمردان و مدیریت استان هم بنا به تفویضی که آقای رئیس جمهور داشتند به استانداران مرزی و به ویژه استان‌هایی مثل استان ما، ما از این اختیارات حداکثر استفاده را داشتیم در جهت تامین اقلام اساسی، کالا‌های اساسی مایحتاج عمومی مردم و تامین امنیت روانی جامعه که بهرحال با هماهنگی و تعاملی که بین اعضای شورا‌های تامین داشتیم با ستاد تنظیم بازار، ستاد بحران اقتصادی و همه کارگروه‌هایی که به صورت منظم بر اساس تقسیم کاری که بین معاونت‌های مختلف در استانداری داشتیم و کارگروه‌هایی که با سازمان‌های مختلف داشتیم، سعی کردیم که به نوعی پیشگیرانه و بازدارنده تصمیماتی بگیریم که نه تنها آن اختیارات تفویض شده بیشترین استفاده را بکنیم بلکه حتی از اختیارات شورای تامین هم استفاده کنیم برای واردات کالا‌های اساسی، برای واردات مواد اولیه‌ای که برای تولید مورد نیاز بود و همین طور برای تامین مایحتاج عمومی مردم، علیرغم این که در ایام تعطیلات نوروزی ۴۰ درصد به جمعیت استان اضافه شده بود و ما مسافرینی داشتیم از تهران و کرج و استان‌های دیگر که میهمان ما بودند ولی الحمدالله برنامه ریزی‌ها بر این استوار بود که کوچکترین کمبودی در بازار مشاهده نشود و مردم اصلا احساس جنگ نکنند. خوشبختانه در این راه توفیقات زیادی حاصل شد و سعی کردیم که با کنترلی که در بازار داریم تلاش مان بر این باشد که مردم دسترسی داشته باشند و زندگی به شیوه عادی ادامه داشته باشد.

سؤال: حتماً از شما پرسش خواهیم کرد. رسانه ملی در قالب ایران جان به همه استان‌های مختلف سفر می‌کند و قابی از تلاش‌ها، عملکردها، زیبایی‌ها و نکات مختلف و مثبت استان را به تصویر می‌کشد، در هفته دولت در شب‌های گذشته میزبانی دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در قالب وزرا و رؤسای سازمان‌های مختلف را عهده‌دار بودیم و امشب به رسم ادب به همه استان‌های خوب کشورمان میزبانی استاندار آذربایجان شرقی را عهده‌دار هستیم تا بتوانیم گوشه‌ای از زحمات استانداران را در هفته دولت به تصویر بکشیم.

سرمست: در هفته دولت در همه استان‌های کشورمان پروژه‌های عمرانی، طرح‌های صنعتی و موضوعاتی که به تسهیل امورات مردم و معیشت مردم کمک می‌کند مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در استان شما چه خبر؟ بهرام سرمست؛ استاندار آذربایجان شرقی: در استان ما هزار و ۳۵۵ پروژه را داریم که به افتتاح و بهره‌برداری می‌رسند با اعتباری بالغ بر ۱۳۷ همت که در گروه‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری این پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری می‌رسند و خوب است که بدانید استان ما با ۸۸ همت حجم اعتبارات هزینه شده در بخش عمرانی بر اساس ارزیابی‌هایی که وزارت کشور داشته، بین ۳۱ استان رتبه اول را از نظر حجم اعتبارات هزینه شده به خود اختصاص داده و احراز کرده و در این هفته پروژه‌های مهمی به بهره‌برداری می‌رسند که در بخش زیرساخت و به نوعی تأمین کننده آن زیرساخت‌های جاده‌ای و در بخش آب، مسکن و گردشگری و در رابطه با نهضت عدالت آموزشی هستند.

ما در ارتباط با برنامه‌ریزی برای توسعه استان از همان ابتدای شروع به کار بر اساس اولویت‌گذاری که داشتیم؛ توسعه زیرساخت‌های آزادراهی و کریدور‌های ارتباطی را به عنوان یک استان مهم در دستور کار داشتیم، آزادراه تبریز تا صوفیان، آزادراه تبریز- ارومیه، آزادراه تبریز- هشت‌رود- مراغه حتی تا تمرچین و جاده کلاله- جلفا؛ از جمله طرح‌های مهم آزادراهی ما بودند. همین‌طور بهسازی آسفالت آزادراه تبریز- زنجان و همین‌طور بهره‌برداری از کنار‌گذر ایلخچی که سالیان سال به عنوان یک طرح مهم برای روان‌سازی ترافیک مسیر طراحی شده بود در طول این یک و نیم سال بسیار فعال شد و در هفته دولت ان‌شاءالله به بهره‌برداری خواهد رسید. همین‌طور در ارتباط با زیرساخت‌های درمانی؛ اولویت‌هایی که در دستور کار مدیریت استان است، از تکمیل و بهره‌برداری بیمارستان جامع سرطان تبریز که ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تجهیز آن ۴۱ میلیون دلار نیاز به تجهیزات دارد که در حال پیگیری هستیم یا بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی تبریز، بیمارستان‌های مرند، مراغه و بناب و امثال اینها در شهر‌های مختلف جزو پیگیری‌های اولویت‌دار ما هستند.

همین‌طور در ارتباط با اتصال ایستگاه خاوران به راه‌آهن تبریز و تبریز تا چشمه‌ثریا پیگیر هستیم که به عنوان یک پروژه استراتژیک ملی اینها را دنبال کنیم. در ارتباط با تکمیل سالن خارجی فرودگاه تبریز همین‌طور پیگیر هستیم برای این منظور، در ارتباط با انتقال آب ارس؛ جزو یکی از پروژه‌های بسیار مهم ماست برای تأمین آب شرب پایدار تبریز و شهر‌های مسیر ازجمله جلفا، مرند، هادیشهر و شبستر که در دستور کار داریم و پیگیر خواهیم بود که این طرح‌ها هم به سرانجام برسد. در ارتباط با پروژه‌های نیروگاه خورشیدی با توجه به این که در استان ما سه‌هزار و ۱۹۳ مگاوات مجوز احداث نیروگاه صادر شده؛ ۲۸۹ مگاوات به بهره‌برداری رسیده، ۳۲۵ مگاوات تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و ۴۰۰ مگاوات تا قبل از پیک مصرف سال آتی ان‌شاءالله به بهره‌برداری خواهد رسید و بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز هم جزو اولویت‌های ماست که بتوانیم از ظرفیت‌های آن نیروگاه استفاده بهینه داشته باشیم، در عین حال در رفع آلایندگی آن و مصرف بهینه آب آن تلاش کنیم. در ارتباط با تصفیه‌خانه‌های آب فاضلاب هم در استان طرح‌های مهمی در دستور کار داریم؛ از طرح‌های تبریز، سهند و شهر‌های دیگر تا توسعه فضا‌های آموزشی که در استان الحمدلله بر اساس برآورد‌هایی که صورت گرفته طرح‌های ما پیشرفت خوبی دارد و از نظر اولویت، جزو رتبه‌های اول تا سوم هستیم از جهات مختلف. این برنامه‌ها؛ برنامه‌های مهم زیرساختی ما هستند، در کنار اینها ما یک سری اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی را در دستور کار داریم؛ برای تشویق خیرین هم در امر مدرسه‌سازی، در رابطه با سلامت و حفظ برند شهر تبریز که شهر بدون گدا است با خیرین مذاکراتی داشتیم و برنامه‌ریزی‌هایی داریم که این برند را حفظ کنیم.

سؤال: به پاسداشت زبان شیرین فارسی به جای برند از «نشان» استفاده می‌کنیم.

سرمست: به هر حال شهرت و نشان هم می‌توانیم بگوییم که بالأخره تبریز جزو شهر اولین‌هاست در زمینه‌های مختلف؛ از لحاظ بدون گدا بودن هم به عنوان یک شهر الگو برای کل کشور می‌تواند مطرح باشد. ما تمام تلاش‌مان این است که این را حفظ کنیم. ازجمله اولویت‌های فرهنگی ما این است که در کنار پیوندی که مردم تبریز با کلیت فرهنگی، وحدت و امنیت ملی دارند در طول تاریخ و این زمان، جشن قهرمانی تراکتور را برگزار کردیم با نهایت شکوه، شادابی و نشاط و مردم تبریز نشان دادند که برای وفاق و وحدت ملی همچنان پایبند و وفادار هستند و عرض کردم همان تعبیری که مقام معظم رهبری شهید برای مردم آذربایجان داشتند؛ نه تنها خودشان از آزمون‌های تاریخی سربلند بیرون آمدند، همچنان که در وقایع دی ماه هم نشان دادند که مردم آگاه، فهیم و زمان‌شناسی هستند و ما آن وقایع را هم بدون کمترین خسارت‌ها و هزینه‌هایی که می‌توانست تحمیل شود هم به استان و هم به کل کشور الحمدلله با زمان‌آگاهی و هوشیاری مردم سپری کردیم و لذا تبریز و آذربایجان نشان دادند که لنگر آرامش ایران هستند. در ارتباط با همه مسائلی که در استان اتفاق می‌افتد؛ رویکرد اساسی ما این است که آن انسجام و وفاق ملی را در دستور کار خود قرار دهیم.

سؤال: نمره همه مردم ایران ۲۰ است، مخصوصاً در روز‌های جنگ، مخصوصاً در ایامی که کشور پشت سر گذاشت، چون اشاره کردید به تسهیل امورات مختلف در استان آذربایجان شرقی، فکر می‌کنید آن‌چه که در دولت چهاردهم و در زمان سکان‌داری شما در استانداری آذربایجان شرقی اتفاق افتاده، به خودتان چه نمره‌ای می‌دهید؟

سرمست: نمره را باید مردم بدهند و این که ما به خود نمره دهیم، علی‌القاعده درست نیست، اما بر اساس برآورد‌هایی که در سطح وزارت کشور و سلسله‌مراتب دستگاه‌های اجرایی در سطح مرکز صورت گرفته، استان ما به لحاظ سرمایه‌گذاری اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری، سال گذشته در نیم‌سال اول رتبه دوم را در بین ۳۱ استان و در شش ماهه دوم رتبه اول را کسب کرد و از لحاظ عمرانی پارسال به لحاظ اعتبارات عمرانی و حجم سرمایه‌گذاری‌های عمرانی روی طرح‌های عمرانی، رتبه دوم را داشتیم که امسال این رتبه دوم تبدیل شد به رتبه اول، یعنی ما از نظر حجم پروژه‌های عمرانی که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسانیم، با ۸۸ همت سرمایه‌گذاری رتبه اول کشوری را به خودمان اختصاص دادیم، بنابراین اگر منظورتان ارزیابی‌های ملی باشد که این چنین ارزیابی‌هایی دارند، ولی معتقدم که از همه مهمتر؛ همان ارزیابی است که مردم باید بدهند.

سؤال: چون به ایام جنگ اشاره کردید و بحث‌هایی که در آن دوران داشتیم و اشاره کردید یکی از استان‌هایی که بیشترین حملات به آن می‌شد؛ استان آذربایجان شرقی بود، وضعیت جبران خسارت‌ها، بازسازی مکان‌ها و نقاط آسیب‌دیده در این روز‌ها و در هفته دولت به چه صورتی است؟