به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه الحدث عربستان سعودی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهر سوران در استان اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق در پی حمله پهپادی خبر داد.

الحدث افزود که در پی این حمله پهپادی، هواپیما‌های جنگی بر فراز شهر سوران به پرواز درآمده‌اند.

برخی رسانه‌های عربی نیز گزارش دادند که مقر نیرو‌های کومله در شهرستان سوران در استان اربیل در اقلیم کردستان عراق مورد حمله پهپادی قرار گرفته و آتش در آنها زبانه می‌کشد.

شبکه سومریه نیوز نیز به نقل از یک منبع امنیتی از سقوط یک پهپاد در استان اربیل خبر داد و افزود که یک پهپاد در پشت روستای بادلیان، در محدوده شهرستان سوران اربیل سقوط کرد.

همچنین شبکه الجزیره از حمله پهپادی به مناطقی در منطقه سوران در استان اربیل در اقلیم کردستان عراق خبر داد.