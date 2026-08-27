سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: با نزدیک شدن به مهلت نهایی، سازوکار خروج نیروهای ائتلاف بین المللی با هماهنگی مستقیم دفتر فرمانده کل طبق جدول زمانی تعیین‌شده به سرعت در حال انجام است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «صباح النعمان» در یک گفت وگوی تلویزیونی افزود: «نیرو‌های آلمانی که به تازگی خروج خود را از اربیل تکمیل کردند، بخش اصلی ائتلاف بین‌المللی را تشکیل می‌دادند که در سال ۲۰۱۴ پس از ورود گروه‌های تروریستی داعش تاسیس شد و ماموریت‌های آنها بر آموزش نیرو‌های عراقی و پیشمرگه، برنامه‌های تسلیحاتی و نقش آنها در عملیات شناسایی هوایی متمرکز بود.

او افزود که این نیرو‌ها به تدریج تعداد خود را کاهش دادند تا امروز که نیرو‌های باقی مانده به طور کامل خارج شدند.

سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق اشاره کرد که روند کاهش نیرو‌ها با هماهنگی مستقیم با دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق انجام شد که بصورت مستقیم بر سازوکار‌های انتقال و خروج این نیرو‌ها از طریق زمینی و هوایی، نظارت دارد.

او در پاسخ به سؤالی در مورد سرنوشت پایگاه‌ها و مکان‌های مورد استفاده نیرو‌های آلمانی در اقلیم کردستان عراق گفت که مکان‌های اشغال شده در فرودگاه اربیل به اداره فرودگاه تحویل داده خواهد شد، در حالی که سایر پایگاه‌های نظامی به نیرو‌های پیشمرگه تحویل داده می‌شوند، مطابق با تجربیات قبلی در تحویل پایگاه‌هایی مانند «عین الاسد» و «بلد» به وزارت دفاع عراق پس از اتمام ماموریت نیرو‌های ائتلاف در آنجا.

النعمان در مورد ماهیت روابط آینده عراق با کشور‌های ائتلاف پس از ۳۰ سپتامبر گفت که فرمانده کل نیرو‌های مسلح دستورالعملی برای تشکیل کمیته تخصصی با وظیفه تدوین سازوکار‌های مناسب برای تعریف روابط آینده صادر کرده است.

او اظهارداشت که این همکاری بر اساس تضمین تداوم هماهنگی و همکاری مشترک، به ویژه در زمینه اطلاعات و تبادل اطلاعات و برنامه‌های تسلیحاتی متمرکز خواهد بود.

سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق تاکید کرد که تمام عملیات خروج و عقب‌نشینی نیرو‌های ائتلاف بین المللی از عراق تابع رویه‌های امنیتی دقیق و هماهنگی مستمر برای تامین امنیت جاده‌ها و مقاصد، مطابق با مصوبات رسمی و گزارش‌های روزانه که بصورت مستقیم به فرمانده کل نیرو‌های مسلح ارائه می‌شود، است.

نیرو‌های ائتلاف بین المللی به سرکردگی ارتش تروریستی آمریکا از زمان سقوط صدام دیکتاتور عراق در روز ۲۰ فروردین ۱۳۸۲ (۹ آوریل ۲۰۰۳) در عراق مستقر هستند.

مجلس نمایندگان عراق در سال ۹۸ پس از ترور سردار شهید «قاسم سلیمانی»، فرمانده وقت نیروی سپاه قدس و «ابومهدی المهندس» نایب رئیس سازمان حشد الشعبی عراق به دست آمریکا، طرحی را تصویب کرد و خواستار اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور شد.

نخست‌وزیر عراق دوم شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که با خروج نیرو‌های ائتلاف آمریکا از این کشور در ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ۱۴۰۵)، بغداد تکمیل حاکمیت خود بر سراسر خاک عراق را اعلام خواهد کرد.

«علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق گفته بود که نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی در ۳۰ سپتامبر از عراق خارج خواهند شد و در همین روز، عراقی‌ها تکمیل حاکمیت خود بر سراسر خاک این کشور را اعلام خواهند کرد.