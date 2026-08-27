به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «مظلوم عبدی» فرمانده نیرو‌های دموکراتیک سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این گروه مسلح رسما منحل شده و به‌طور کامل در نهاد‌های دولتی سوریه ادغام شده است.

فیدان در جریان سفر به شهر الازیغ ترکیه و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «اگر واقعا همان‌گونه باشد که اعلام شده، طبیعتا این یک تحول مثبت است.»

او افزود که انحلال نیرو‌های دموکراتیک سوریه با اقداماتی که ترکیه در رابطه با سوریه قصد انجام آنها را دارد همسو است و می‌تواند به تقویت برادری میان کرد‌ها و عرب‌ها و ایجاد شرایطی کمک کند که همه سوری‌ها بتوانند با اطمینان به آینده نگاه کنند.

فیدان همچنین گفت ترکیه در عین حفظ هویت کردها، به دنبال تضمین وحدت ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است.