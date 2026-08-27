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فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خاتم از برگزاری رویداد میدانیار با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، تقویت حضور مردم در عرصههای مختلف و شناسایی استعدادهای برتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ فتحی، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خاتم، با اشاره به حضور مردم این شهرستان در برنامهها و تجمعات مختلف، گفت: در راستای ایجاد شور و نشاط، جذابیتبخشی به برنامههای میدانی و استفاده از ظرفیت اقشار مختلف مردم، رویداد میدان یار به همت سپاه برگزار میشود.
وی افزود: این رویداد در چهار محور دانش و مهارتهای نظامی، خودامدادی و دیگرامدادی، فرهنگی و اجتماعی و روایت میدان برگزار میشود.
فتحی بیان کرد: در بخش دانش و مهارتهای نظامی، شرکتکنندگان در زمینه مباحث نظری و مهارتی مرتبط با تجهیزات و سلاح به رقابت میپردازند.
وی ادامه داد: در بخش خودامدادی و دیگرامدادی نیز مهارتهای اولیه امدادی و نحوه امدادرسانی به افراد آموزش داده و مورد ارزیابی قرار میگیرد.
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خاتم، بخش فرهنگی و اجتماعی را از دیگر محورهای این رویداد عنوان کرد و گفت: شرکتکنندگان در این بخش در فعالیتهایی از جمله پرچمگردانی، رژهخوانی و ارائه پلاکارد به رقابت میپردازند.
فتحی همچنین با اشاره به محور روایت میدان اظهار کرد: شرکتکنندگان در این بخش به صورت گروهی به تولید محتوای رسانهای مرتبط با رویداد و فعالیتهای میدانی میپردازند.
وی گفت: این مسابقات با مشارکت خواهران، برادران و خانوادهها و در ردههای سنی مختلف برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام به حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج مراجعه کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خاتم افزود: این رقابتها در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری برگزار میشود و نفرات و گروههای برتر پس از موفقیت در مرحله شهرستانی، به مرحله استانی و در ادامه به رقابتهای کشوری راه پیدا خواهند کرد.
سرهنگ فتحی در پایان گفت: رویداد میدانیار فرصتی برای استفاده از ظرفیت مردم، شناسایی استعدادها و تقویت توانمندیهای مهارتی، فرهنگی، اجتماعی و رسانهای در شهرستان خاتم است.