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گروه کشورهای عربی در سازمان ملل اعلام کرد: «صلح عادلانه، جامع و پایدار در منطقه بدون پایان دادن به اشغالگری اسرائیل محقق نخواهد شد.»
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «علیا احمد سیف آلثانی» سفیر و نماینده قطر در سازمان ملل به نمایندگی از گروه کشورهای عربی عصر چهارشنبه به وقت محلی (شرق آمریکا) در نشست شورای امنیت درباره وضع خاورمیانه و فلسطین تاکید کرد که حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود باید رعایت شود.
نماینده کشورهای گروهی عربی در سازمان ملل از افزایش شمار کشورهایی که دولت فلسطین را به رسمیت میشناسند، استقبال کرد.
آلثانی در عین حال، «نقضهای فاحش و مستمر اسرائیل» در سراسر سرزمین اشغالی فلسطین از جمله مخالفت با طرح جامع و تشکیل دولت فلسطین را محکوم کرد.
سفیر قطر در سازمان ملل تاکید کرد: «این اقدام، رد مستقیم طرح جامع است، اجرای آن را به خطر میاندازد و تلاشهای جمعی برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار را بهطور اساسی تضعیف میکند.»
نماینده گروه کشورهای عربی همچنین خواستار اجرای کامل طرح جامع شد.
پیش از این، «ریاض منصور» نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در این نشست شورای امنیت گفت: اسرائیل آشکارا مصم به نابودی دولت فلسطین است. الحاق مدتهاست که در جریان است، اما اسرائیل اکنون با انتشار مناقصههای مربوط به طرح E ۱، در زمینه الحاق کامل و تمامعیار از خط قرمز عبور کرده است.»
ناظر دائم دولت فلسطین در سازمان ملل متحد گفت: «اسرائیل بهصراحت اعلام کرده است که هدفش از صدور این مناقصهها، نابودی دولت فلسطین و پیروزی دولت شهرکنشینان است. آنها اهمیتی نمیدهند که الحاق، هرگونه چشمانداز صلح در منطقه ما را از بین میبرد. این دقیقا هدف آنهاست؛ زیرا عطش آنها برای توسعهطلبی استعماری بسیار بیشتر از نگرانی آنها نسبت به مردم خودشان است.»
منصور با بیان اینکه «اهداف آنها روشن است.» از همه کشورهایی که طرح E ۱ و نظام شهرکسازی را محکوم کردهاند، قدردانی کرد و خواستار عقبنشینی تل آویو از تمامی این اقدامات یکجانبه و غیرقانونی شد و گفت: «ما از همه کشورها میخواهیم به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل، همانگونه که دیوان بینالمللی دادگستری تصریح کرده است، از جمله در زمینه بهرسمیت نشناختن الحاق، تمایز قائل شدن، خودداری از کمکرسانی و پاسخگو کردن مسووولان، و همچنین حمایت از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود پایبند باشند.»
او همچنین خواستار اجرای کامل قطعنامههای متعدد شورای امنیت در حمایت از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت، از جمله حق برخورداری از یک کشور مستقل، شد و تاکید کرد: «کابینه کنونی اسرائیل خود را وقف بهکارگیری آنچه قدرت خود مینامد علیه کسانی کرده است که توان مقابله ندارند» و همچنین در حق افرادی که برای کمک به آنها تلاش میکنند، یعنی کارکنان سازمان ملل و نیروهای بشردوستانه، کوتاهی کرده است.
منصور در پایان گفت: «خاورمیانه محکوم به جنگی دائمی نیست. اگر امروز با یکدیگر اقدام کنیم، آیندهای متفاوت امکانپذیر است.»
«رامیز الاکبروف» معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه نیز صبح چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت سرزمینهای اشغالی فلسطین افزود: «در حالی که مذاکرات درباره اجرای قطعنامه ۲۸۰۳ (۲۰۲۵) و طرح جامع پایان دادن به درگیری غزه ادامه دارد، آتشبس همچنان شکننده است.»
این مقام سازمان ملل تصریح کرد: رسیدگی به وضع وخیم مردم غزه نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. «آنها امید خود را از دست میدهند.» حملات هوایی اسرائیل به غزه در ۱۲ اوت، پس از یک وقفه یکهفتهای، از سر گرفته شد، در حالی که فعالیتهای نظامی، از جمله گلولهباران، حملات پهپادی و عملیات زمینی، هرگز متوقف نشده بود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، در طول دوره مورد گزارش، بیش از ۱۰۰ فلسطینی کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شدند.
الاکبروف ادامه داد: حدود دو سوم غزه همچنان غیرقابل دسترسی است یا با محدودیتهای شدید دسترسی مواجه است و درخواست فوری کمکهای بشردوستانه برای سال ۲۰۲۶ تنها ۴۰ درصد با گذشت بیش از ۱۰ ماه از آتشبس، این وضع غیرقابل قبول است».
از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۳۰۳ نفر شهید و ۴ هزار و ۳۳۶ نفر دیگر مجروح شدند. در این مدت همچنین پیکر ۸۱۴ شهید زیر آوار یافت شد.
با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون ۷۳ هزار و ۴۳۸ نفر است و ۱۷۴ هزار و ۴۴۷ نفر دیگر نیز مجروح شدهاند.