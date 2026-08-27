معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با تشریح مهم‌ترین اقدامات و طرح های عمرانی استان، از بهره‌برداری ۴۹۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی و برنامه‌ریزی برای افزایش این ظرفیت تا سه هزار مگاوات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طلایی‌مقدم در نشست شورای اداری استان یزد، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت مناسبت‌های این ایام، اظهار کرد: با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی استان انجام شده است.

وی یکی از اقدامات شاخص استان را توسعه نیروگاه‌های خورشیدی عنوان کرد و گفت: تاکنون ۴۹۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری رسیده و افزایش این ظرفیت تا سه هزار مگاوات نیز در برنامه‌های اساسی استان قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، تأمین آب را از دیگر اولویت‌های مهم استان دانست و افزود: در حوزه تأمین آب، طرح رینگ شهری یزد در دستور کار قرار دارد و تاکنون یک هزار میلیارد تومان از محل فروش پساب برای این طرح تأمین اعتبار شده است.

طلایی‌مقدم ادامه داد: افزایش ظرفیت مخازن آب، تکمیل رینگ شهری و اجرای خطوط انتقال آب از دیگر اقدامات در دست اجراست و عملیات اجرایی سه قطعه نخست خط دوم انتقال آب خلیج فارس نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به همکاری استان یزد و کرمان در زمینه تأمین آب شرب گفت: در خط دوم انتقال آب خلیج فارس، از مجموع ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب پیش‌بینی‌شده، ۵۰ درصد به تأمین آب شرب اختصاص دارد و پیگیری‌ها برای تأمین این بخش نیز در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، بهره‌برداری از آزادراه یزد را یکی دیگر از طرحهای مهم استان برشمرد و تصریح کرد: این پروژه پس از ۱۶ سال به نتیجه رسید و از طرح‌های کلیدی استان محسوب می‌شود.

طلایی‌مقدم همچنین به طرح ورزشگاه بزرگ استان یزد اشاره کرد و گفت: برای این طرح با مشکلاتی در زمینه تأمین اعتبار مواجه بودیم، اما اکنون مشاور طرح برای انجام مطالعات فاز‌های یک و دو انتخاب شده است.

وی افزود: برای تأمین اعتبار تکمیل ورزشگاه نیز هماهنگی‌های لازم از محل مولدسازی انجام شده و پس از تکمیل مطالعات فاز یک و دو، عملیات اجرایی تکمیل این مجموعه ورزشی آغاز خواهد شد.