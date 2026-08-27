رسانه ها از حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به مواضع نیروهای وابسته به عربستان سعودی در بندر المخا در جنوب غربی یمن خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه العربیه عربستان اعلام کرد: صدای ۲ انفجار در نتیجه حملات موشکی شبه‌نظامیان حوثی (انصارالله یمن) به بندر المخا در یمن شنیده شد.

در همین حال برخی رسانه‌های عربی گزارش دادند که مواضع نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی در بندر المخا با سه موشک مورد هدف قرار گرفت.

المخا بندر کلیدی در استان تعز در غرب یمن و در نزدیکی تنگه باب‌المندب قرار دارد و تحت کنترل شبه نظامیان هم‌پیمان عربستان است.

منابع محلی همچنین اعلام کردند که نیروهای انصارالله روز پنج‌شنبه یک پهپاد شناسایی سعودی را بر فراز استان اِب سرنگون کردند.

طی روز‌های اخیر، درگیری‌ها بین نیرو‌های مسلح یمن و شبه نظامیان وابسته به دولت مستعفی یمن - مورد حمایت عربستان - در چند محور یمن تشدید شده است.