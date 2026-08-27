جبار رحمانی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، افزود: جنگ از همان لحظه‌ای که شروع می‌شود، فرآیند بازسازی هم شکل می‌گیرد و نکته دوم هم این که که بازسازی اصولا یک امر مادی نیست که صرفا ما بدانیم چه سازه‌هایی را باید بسازیم، چون وقتی جنگ در می‌گیرد اولین چیزی که صدمه می‌بیند جهان اجتماعی و روانی آدم‌ها، زخم‌ها ونکاتی که در افراد می‌ماند. برای همین ایده ما این بود که اگر بخواهیم بازسازی کنیم باید به سمت ترمیم جامعه برویم.

وی افزود: نکته مهم‌تر این بود که هیچ بازسازی بدون حمایت مشارکت جامعه امکان موفقیت ندارد. مجموعه پسا جنگ با همین ایده سراغ اینکه بازسازی پس از جنگ اگر قرار باشد در حوزه‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی علمی ترمیم آدم‌هایی که آسیب دیده‌های مستقیم جنگ هستند برودو بخواهد این بازسازی انجام شود چه ملزوماتی دارد و لذا رفتیم سراغ تجربه‌های جهانی که تقریبا در یکصد و بیست سال اخیر تو دنیا رخ داده بود در تمام غار‌ها از قاره‌های آفریقا اروپا آمریکا که اینها در پس از جنگ چه مشکلاتی داشتن در حوزه‌های خیلی جزیی تری میتواند باشد.

رئیس انجمن انسان شناسی ایران گفت: اینکه فرهنگ و شخصیت یک جامعه در جنگ کجا‌ها نقاط قوت داشته کجا نقاط ضعف داشته تا ایده‌های خیلی وسیع تری که سیاست‌های اقتصادی روابط بین المللی چگونه باشد یا حتی موارد باز خاص‌تر مثل ترمیم میراث فرهنگی و همه مواردی که می‌تواند به جامعه کمک کندو در ابعاد مختلف خودش را بازسازی کند و تاکید کردن مسئله اصلی بازسازی اینه که جامعه باید تقویت شود جامعه برود به سمت پایداری و ایده مهم این بود که این کار باید در تلاقی بین نیرو‌ها و نهاد‌های مدنی و حاکمیت همزمان صورت بگیرد و آن قوه عاقله و اون خرد تاملی و نقادی که میتونه این بازسازی رو مراقبت کنه و به سمت خیر جمعی و پایداری پیش ببرد نهاد دانشگاه است.

وی افزود: به همین خاطر این مجموعه کتاب‌ها سعی کرده همه این مسائل را پوشش بدهد از سیاست‌های کلان تا سیاست‌های جزیی در حوزه‌های امور داخلی دانشجویان در حوزه‌هایی مثل بازسازی بنا‌هایی تخریب شده در حوزه‌های نهاد‌های مدنی و حتی باز هم موارد متفاوت تری مثل نقش زنان در بازسازی‌ها و نکته مهمی که کتاب میتواند برای ما داشته باشد که چه تجربه‌های موفق یا ناموفقی جهان بوده که می‌توانیم در دسترس کنیم.

رئیس انجمن انسان شناسی ایران در ادامه گفت: مهم است ما حداقل مراقب باشیم در دام تجربه‌های شکست خورده نیفتیم، چون معمولا راحت‌ترین کار‌ها و سهل الوصول‌ترین کار‌ها هستند که خیلی سریع آدم‌ها میروند سراغ راه حل‌های آماده و از پیش موجود در حالی که اتفاقا راه حل‌هایی که موفقیت آمیز بودن نیاز به کمی مراقبت، توجه و الزامات جامعه دارند که جامعه بتواند در مسیر سنت و ارزش‌های خود بازسازی شود.

جبار رحمانی گفت: امیدوارم این مجموعه دوازده جلدی بتواند همه را قانع کند و مورد استفاده برنامه ریزان باشد.

وی گفت:بازسازی باید منطبق با فرهنگ جوامع باشد برای نمونه، ما در برخی از جنگ‌ها دیدیم مثل افغانستان مثل عراق که بازسازی‌های آمرانه با الگو‌های وارداتی چه صدماتی زده و در عین حال حتی در نمونه‌هایی در حوزه آفریقا رواندا و ... بازسازی‌هایی که مبتنی بر بستر جامعه مشارکت نهاد جامعه بوده چقدر توانسته موفق باشد و تاکید میکنم قوه عاقله قوه عاقله خرد نقاد این بازسازی هم نهاد دانشگاه ا ست.

رئیس انجمن انسان شناسی ایران گفت: اکثر تجارب جهانی به ما نشان میدهد، باید مراقب باشیم اضطرار موقعیت نظامی بر همه این تدبیر‌ها و سیاست‌ها سایه نیندازد اتفاقا جامعه هرچه بیشتر باید به سمت عادی شدن و احیای توان‌ها و سرمایه‌های اجتماعی خودش و سرمایه فرهنگی و تاریخی خودش برود تا بتواند از این وضعیت آسیب دیده به اصطلاح گسست‌هایی که در مناسبات در جهان اجتماعی شده و آدم‌ها و هزینه‌های جانی که داده بتواند خودش را ترمیم کند و بازتوانی کند و بتواند تاب آوریش رو احیا کند و رو به آینده پایدار حرکت کند.

وی در پایان گفت: انجمن انسان شناسی تلاش می‌کند با حمایت و کمک موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی این نوع مطالعات میدانی در شناخت وضعیت جامعه در بستر این شرایط جنگی ادامه دهد، کاری که تا به حالا انجام شده مجموعه مطالعاتی بود که در حوزه وضعیت‌هایی مثل وضعیت تجربه فاجعه میناب بود و اجتماعات شبانه مجموعه مطالعاتی را انجام دادیم و امیدوارم بتونیم به عنوان یک بازوی علمی در خدمت نهاده‌ای خدمت رسان باشیم که این مطالعات را به چالش‌های راهبردی و سیاستی برای دستگاه‌های ذیربط تبدیل کنند.