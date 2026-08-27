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سفیر روسیه در سازمان ملل سیاست رژیم اسرائیل در قبال آنروا را مخرب دانست و تاکید کرد: مسکو همراه با بسیاری از کشورهای دیگر، روند تحریکآمیز اقدامات اسرائیل را محکوم میکند و خواستار پایان دادن به شهرکسازی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «واسیلی نبنزیا» روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وضع خاورمیانه و فلسطین گفت: همه ما به یاد داریم که چگونه اکثر حاضران در این مجلس به قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت که طرح صلح دونالد ترامپ برای نوار غزه را تأیید میکرد، امید بسته بودند و این قطعنامه را وسیلهای برای هموار کردن راه پایان دادن به خشونت در منطقه میدانستند. اجازه دهید یادآوری کنم که مسکو، عمدتا به درخواست دوستانمان در جهان عرب و مسلمان، در آن زمان مانع تصویب آن سند نشد.
سفیر روسیه در سازمان ملل تاکید کرد: ما درباره خطرات نادیده گرفتن چارچوب حقوقی گسترده و به رسمیت شناخته شده بینالمللی برای حلوفصل مساله خاورمیانه و عنصر اصلی آن، یعنی راهحل دو دولتی، هشدار دادیم.
نبنزیا تصریح کرد: نمیتوان انکار کرد که تلاشهای فعال میانجیگری بینالمللی توانسته است از خونریزی گسترده در غزه جلوگیری کند و تلاشها در این مسیر شایسته همه حمایتهاست.
او افزود: با این حال، متاسفانه هنوز برای سخن گفتن از برقراری صلح پایدار در این منطقه زود است. نقض آتشبس در غزه و کشته شدن فلسطینیان طی ۱۰ ماهی که از زمان اجرایی شدن رسمی توافقها میگذرد، بهطور مستمر ادامه داشته است.
سفیر روسیه در سازمان ملل گفت: همانطور که از گزارشهای روزانه سازمان ملل برمیآید، مشکلات جدی در حوزه بشردوستانه نیز همچنان ادامه دارد. اشغال اسرائیل و محدودیتهای اعمالشده بر ورود کمکها و مصالح ساختمانی، ۲ میلیون ساکن نوار غزه را گرفتار کرده است. مردم مجبور هستتد در کمتر از ۵۰ درصد از مساحت این منطقه تجمع کنند و تقریبا هر خانوادهای برای یافتن سرپناه با مشکل مواجه است و بیش از ۷۰ درصد کودکان فلسطینی زیر دو سال مجبورند رژیمهای غذایی ناسالم داشته باشند.
دیپلمات ارشد روسیه در سازمان ملل تاکید کرد: سایر مفاد کلیدی طرح صلح نیز از جمله آغاز فعالیت واقعی کمیته ملی اداره غزه (NCAG) و استقرار نیروی بینالمللی ثبات (ISF) در نوار غزه، همچنان «روی کاغذ» باقی ماندهاند؛ به همان اندازه روشن است که در حال حاضر هیچ صحبتی از اقدامات عملی برای آغاز عملیات بازسازی در غزه وجود ندارد.
نبنزیا ادامه داد: متاسفیم که برخی از حاضران در شورای امنیت، به هر دلیلی، همچنان از بیان تصویر واقعی آنچه در غزه و اطراف آن روی میدهد، طفره میروند. شاید بهتر باشد به صداهای منطقی کشورهایی که آنها نیز عضو شورای صلح غزه هستند، توجه کنند.
سفیر روسیه در سازمان ملل گفت: بهطور مشخص، منظور ما بیانیه اخیر وزیران خارجه «گروه هشت» کشورهای عربی و مسلمان در ۱۶ اوت است که در آن، آنها بهصورت جمعی موضع اسرائیل را محکوم کردند و مسئولیت کامل تضعیف تلاشها برای بهبود وضع در غزه و دیگر بخشهای سرزمین اشغالی فلسطین یعنی کرانه باختری، از جمله بیتالمقدس شرقی را متوجه اسرائیل کردند.
این دیپلمات ارشد روسیه در سازمان ملل تصریح کرد: اظهارات علنی چهرههای سیاسی اسرائیل، همچنین برنامهها و اقدامات مشخص دولت آن تایید میکند که اسرائیل به هیچ وجه قصد ندارد به سمت کاهش تنش حرکت کند یا به چارچوب حقوقی مورد پذیرش بینالمللی برای حلوفصل مساله خاورمیانه پایبند باشد.
او گفت: وزیران امنیت ملی و دارایی اسرائیل از ضرورت کشتن روزانه ۳۰ تا ۴۰ نفر از ساکنان غزه و تضمین جابهجایی ساکنان این منطقه با هدف بازگرداندن شهرکها در آنجا سخن میگویند!
سفیر روسیه در سازمان ملل گفت: همزمان، شاهد تحولات منفی در کرانه باختری از جمله بیتالمقدس شرقی، هستیم؛ جایی که مقامهای اسرائیلی برخلاف مفاد قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت، بهطور مستمر سیاست تحکیم کنترل اداری و حقوقی خود را دنبال میکنند و فعالیت شهرکسازی دولت بنیامین نتانیاهو به رکوردهای جدیدی رسیده است!
نبنزیا ادامه داد: سیاست ایجاد واقعیتهای برگشتناپذیر در میدان و نیز همزمان سطوح بیسابقه خشونت شهرک نشینان اسرائیلی، ادامه یورشهای ارتش اسرائیل در کرانه باختری، محدودیتهای گسترده رفتوآمد فلسطینیان و نقض حق آنها برای دسترسی به خدمات اساسی به همان اندازه نگران کننده است.
نماینده دولت روسیه در شورای امنیت گفت: نمیتوان سیاست مخرب اسرائیل در قبال آنروا را نادیده گرفت؛ سازمانی که همچنان نهاد اصلی ارائه کمکهای جامع، هم به ساکنان سرزمینهای اشغالی فلسطین و هم به پناهندگان فلسطینی در کشورهای سراسر منطقه است.
وی ادامه داد: ما از مقامات اسرائیلی میخواهیم که به طور کامل به تعهدات خود به عنوان قدرت اشغالگر عمل کنند، حملات خودسرانه به تاسیسات آنروا، از جمله مرکز آموزشی کالاندیا را متوقف و به طور گستردهتر، کار بدون مانع کارکنان سازمان ملل را مطابق با وظایفشان تضمین کنند.
نبنزیا تاکید کرد: ما همواره بر این باور بودهایم که صلح پایدار و امنیت برابر را میتوان و باید از طریق ازسرگیری گفتوگوی مستقیم میان طرفهای مقابل درباره تمامی مسائل مورد اختلاف، بر مبنای چارچوب گسترده حقوقی بینالمللی و با تکیه بر راه حل «دو دولت برای دو ملت» محقق کرد.
او افزود: روسیه همچنان آماده است با تمامی شرکای دارای رویکرد سازنده، در راستای جبران این بیعدالتی تاریخی و حمایت از تلاشهای خود کشورهای منطقه برای ساختن خاورمیانهای شکوفا و عاری از بحران، همکاری کند.
از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۳۰۳ نفر شهید و ۴ هزار و ۳۳۶ نفر دیگر مجروح شدند. در این مدت همچنین پیکر ۸۱۴ شهید زیر آوار یافت شد.
با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون ۷۳ هزار و ۴۳۸ نفر شهید و ۱۷۴ هزار و ۴۴۷ نفر دیگر مجروح شدهاند.